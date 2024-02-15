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Alonso: "Üç günlük test F1 pilotları için 'adil değil'"

Aston Martin'den Fernando Alonso, Formula 1 pilotlarının Bahreyn'de sadece bir buçuk gün kış testi yapmasının "haksızlık" olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Son yıllarda sezon öncesi testler, ağırlıklı olarak Barselona'da olmak üzere dört günlük iki testten Bahreyn'de üç günlük tek bir teste indirildi.
Sezon açılışıyla aynı yerde daha kısa bir test düzenlemek takımlar için daha verimli ve uygun maliyetli olsa da, Alonso pilotların pratik eksikliği nedeniyle yetersiz kaldığını düşünüyor.
Takımlar her gün sadece tek bir araç kullanıyor ve bu da modern simülasyon araçları sayesinde yeni sezona hazırlanmak için genellikle yeterli oluyor.
Ancak bu aynı zamanda pilotların yeni araçlara alışmak için sadece bir buçuk günleri olduğu anlamına geliyor.
Alonso, "Bahreyn'deki test çok sınırlı."
"Bütün kış bunu düşündüm, bir dünya şampiyonasına hazırlanmak için sadece bir buçuk günümüzün olmasının ne kadar adaletsiz olduğunu."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Aston Martin Racing

"Neden testin dört gün sürmediğini anlayamıyorum, böylece her pilota iki gün düşerdi. Üç gün tek sayı olduğu için pilotlar arasında bölüştürme yapamıyorsunuz."
"Ve neden iki araçla test yapmadığımızı bilmiyorum. Çünkü zaten Bahreyn'deyiz ve bir sonraki hafta yarışacağız."
Alonso kış testlerinin iki araca çıkarılması çağrılarına öncülük eden tek pilot değil; Mercedes pilotu ve GPDA direktörü George Russell da bu fikrin arkasında.
Russell geçen yıl şöyle demişti: "Şahsen üç günün yeterli olduğunu düşünmüyorum, çünkü pilot açısından baktığımızda bunun pilot başına bir buçuk gün olduğunu unutmamalıyız."
"Rafael Nadal'ın 12 hafta boyunca hiç topa vurmadığını ve ardından bir buçuk günlük bir antrenmanla doğrudan Fransa'ya gittiğini hayal edebiliyor musunuz? Bu asla gerçekleşmez."
"Bunu neden yaptığımızı anlıyor ve kabul ediyorum. Ama iki araçla üç gün daha iyi olurdu."
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