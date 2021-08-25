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Formula 1 Haberler

Alonso, Twitter hesabı üzerinden şifreli paylaşımla "büyük bir haber" işaret etti

Ekleyen:
, Şef Editör

Alpine F1 pilotu Fernando Alonso, bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı ilginç paylaşımlarla, 24 saat içerisinde büyük bir haber vereceklerini duyurdu.

Alonso, Twitter hesabı üzerinden şifreli paylaşımla "büyük bir haber" işaret etti

Twitter hesabı üzerinde 2.8 milyon takipçisi bulunan Alonso, "BTV vras nduvrg ddwa. Eno iw giadt gby awa, Q’z xwptbvrg ewqf mn ndlr!!!!" şeklindeki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

İlk bakışta bu mesajda yazılanların bir anlamı bulunmuyor ancak çok geçmeden bu paylaşımdaki mesajın şifresi çözüldü.

Bu paylaşımdaki gizli mesajın, "Yakında büyük haberler geliyor. Ve size biraz takılmak için, bu şifreli mesajı tweet atıyorum." olduğu belirtildi.

 

Çok geçmeden Alonso'nun takım arkadaşı Esteban Ocon da bu sürece dahil oldu ve Alonso gibi benzer şekilde "I mtb lsu pkmecoyt evpl hdzx sue lpnx yzj’zr enydcagiyv agvatvpg ewln" şeklinde paylaşımda bulundu. Bu mesajın anlamı ise, "Herkesin senin ne açıklayacağını çözmeye çalışacağına iddiaya girerim." olarak açıklandı.

Ocon'un mesajına cevap olarak ise Alonso, "Görelim bakalım. Çözmeleri için 24 saatleri var." dedi.

Şimdilik bu gizli mesajların neyi işaret ettiği tam olarak bilinmiyor ancak 40 yaşındaki Alonso'nun gelecek sene de takımda kalması bekleniyor. Yani gizli mesaj, Alonso'nun takımda kalacağı yönünde bir anlaşmaya varıldığını ve 24 saat içerisinde bunun açıklanacağını işaret ediyor olabilir.

Alpine Takım Patronu Laurent Rossi, Alonso'nun mevcut anlaşmasının 1+1 senelik olduğunu ve opsiyonu kullanmamak için bir neden olmadığını söylemişti.

Rossi, "O, her zamanki kadar hızlı. O, kesinlikle araçtan maksimumu alıyor."

"Araç inanılmaz hızlı değil ancak o, yine de süper hızlı turlar atıp sıralamalarda iyi pozisyonlar almayı başarıyor. Şu ana kadar her şey iyi." demişti.

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