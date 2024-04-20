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Formula 1 Çin GP

Alonso: "Turu neredeyse iptal edecektim"

Aston Marti pilotu Fernando Alonso, son turunun ilk sektöründe hata yapmasından dolayı enredeyse turunu iptal etmeyi düşündüğünü söylüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
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Aston Martin F1 Takımından Fernando Alonso, Parc Ferme'den başparmaklarını kaldırıyor

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Fernando Alonso, sprint sıralama turlarında üçüncü olmuştu ve bunun ıslak zeminden kaynaklandığı yorumları vardı.

Fakat İspanyol pilot, ana yarışın sıralama turlarında da aynı sonucu aldı.

Seansın ardından konuşan Alonso şöyle dedi: "Checo'nun ne kadar uzakta olduğunu bilmiyorum fakat İlk sektörde, birinci/ikinci virajda araç kaydı ve neredeyse kontrolünü kaybediyordum."

"Sonra 'tamam devam mı edeyim yoksa turu iptal mi edeyim?' diye düşündüm. Çünkü iki virajda 0.2 saniye kaybetmiştim."

"Pes etmedik ve tur boyunca zorlamaya devam ettik. Bence iyi bir tur zamanı ortaya koyduk. Sprint'ten bu yana araç gelişti."

"Birkaç ayar değişikliği yaptık, bakalım bunu puana dönüştürebilecek miyiz?"

Kapalı parkta değişiklik yapmalarıyla ilgili Alonso, "Bence herkes için aynı şey geçerli. Aracı tamamen değiştiremiyorsunuz ama yine de bazı küçük ayar değişiklikleri yapabiliyorsunuz"

"Bunların bazıları denge sorunlarına yönelik, bazıları da yarınki yarış için yapılan tahminler."

"Yarın öğleden sonraya kadar cevap alamayacağız ama son derece mutluyum ve takımımla gurur duyuyorum."

"Pes etmiyoruz ve henüz istediğimiz konumda olmasak da zorlamaya devam ediyoruz." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, gridde

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, gridde

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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