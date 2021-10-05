Alonso: "Türkiye GP için sabırsızlanıyorum"

Fernando Alonso, daha önce yedi kez yarıştığı Türkiye GP'yi hiç kazanamadı fakat dört podyumla burada en çok podyuma çıkan pilot konumunda yer alıyor.

Rusya GP'de podyum savaşı veren Alonso, Türkiye GP öncesi verdiği demeçte, İstanbul Park'a döneceği için mutlu olduğunu söyledi.

Alonso, sözlerine Rusya GP hakkında konuşarak başladı: "Rusya'da podyuma çıkmaya çok yakındım ve bu, hak ettiğim bir sonuç olabilirdi. Fakat son turlarda yağmurun şiddeti arttı. Bunu kimse beklemiyordu."

"Yarışın sonunda biraz pozisyon kaybetsek de altıncı olup birkaç puan kazandım ve bu sebeple çok da üzülmedim. Hem kuru hem de ıslak zemindeki hızımızdan memnun olabiliriz ve şimdi bunu Türkiye'de göstermemiz gerekiyor."

"Türkiye Grand Prix'siyle ilgili güzel anılarım var. Burada hızlı virajların harika bir karışımı var ve geçiş yapmak mümkün. 8. viraj eşsiz bir viraj ve orayı modern F1 araçlarıyla geçmek için sabırsızlanıyorum."

"2006'da Schumacher ile orada ilginç bir savaşa girdik. Son turun son virajının çıkışına kadar arka kanadımdaydı. Türkiye pistinde yarışmayı seviyorum ve geri dönmek için sabırsızlanıyorum."

Alonso, Rusya Grand Prix'sini bu yılki en iyi yarışlarından biri olarak gördüğünü de ekledi.

"Doğrusu Rusya, bu yılki en iyi yarışlarımdan biriydi. Araç hızlıydı ve son turlarda Ferrari, McLaren ve Red Bull ile oldukça ilginç bir mücadeleye giriştim. Birkaç turda pek çok pozisyon kazandım."

"Silverstone'daki sprint yarışı da çok ilginçti ve aynı şey Macaristan'daki yarış için de geçerli. Bu sezon bazı harika yarışlara sahiptik ancak istikrarlı performans göstermemiz çok önemli. Sezonu başarılı şekilde bitirmek için bu istikrarı korumamız ve puan kazanmaya devam etmemiz gerekiyor."