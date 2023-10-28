Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"
Meksika'da belki sezonunun en kötü Cuma gününü geride bırakan ve sonuncu olan Fernando Alonso, tur zamanına odaklanmadıklarını ve aracın yeni aero paketini anlamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiriyor.
Sezona belki de griddeki en iyi 2. araçla giriş yapan Aston Martin, şu anda ilk 10'a girmekte zorlanan bir araca sahip ve takım, Meksika'da hafta sonuna iyi başlayamadı.
İngiliz takım, oldukça dağınık bir Cuma günü geçirdi. İki araçta da mekanik sorunlar yaşanırken, Fernando Alonso ikinci seansta yüksek hızda bir spin attı. İspanyol pilot muazzam araç kontrolü sayesinde aracı bariyerlerden uzak tutabildi, yine de günü son sırada tamamladı.
Çifte dünya şampiyonu pilot, "tur zamanına odaklanmadıklarını" dile getirdi ve takımın daha çok dolu depoyla sürüş yaparak yarış temposu üzerine çalıştığını söyledi.
Alonso, "İyi bir gündü, çoğunlukla yarış temposuna odaklandık. Dolu depoyla ve yarış koşullarıyla sürüş yaptık. Bu yüzden zamanları okumak biraz zordu ama araç iyi hissettirdi ve paketimizi biraz daha anlayabildim."
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, leaves the garage
"Yeni aero paketini biraz daha öğrenmeye çalıştım. Bugün tur zamanına odaklanmadık, yarın nerede olacağımızı göreceğiz."
"Dediğim gibi bugün yarış temposuna odaklandık ve yarın, benim istediğim seviyede performans göstereceğiz." yorumlarında bulundu.
Alonso, ikinci antrenmandaki spininin sorulması üzerine ise oldukça basit bir yanıt verdi: "Aracı kaybettim."
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