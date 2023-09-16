Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım"

İspanyol pilot, galibiyet için mücadele etmelerinin beklendiği Singapur'da, Q3'e kalmayı başarsa da Ferrari ve Mercedes pilotlarıyla mücadele etmekte zorlandı.

Sonunda Kevin Magnussen ve Lando Norris'e de geçilen Alonso, yarışa yedinci cepten başlayacak.

Fakat Alonso, attığı turdan çok memnun ve tüm gece pistte olsaydı bile bundan daha fazlasını yapmasının zor olacağını söyledi.

İspanyol pilot, "Belki de bugün aracın yapabileceğinden biraz daha fazlasını yaptım."

"Bugün çok zorlandık. 3. antrenman seansında rahat değildik, sıralama için bazı değişiklikler yaptık ve her şey düzeldi fakat yeterli değildi.

"Yine de son turum dan çok memnunum. Mühendisimi gördüm ve 'beni bütün gece pistte tutsanız dahi bu turu tekrarlayamam' dedim, bu yüzden pozisyonumdan memnunum."

"Diğer takımlar kadar güçlü değiliz, ancak attığım turdan gerçekten memnunum."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yarınki yarışı ve neler yapabileceğimizi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Red Bull bu hafta sonu sendeliyor gibi görünüyor ve tüm yıl onların arkasında kaldıktan sonra bunu değerlendiremiyoruz..."

"Başarısız oldukları tek yarışta, bundan faydalanmak için orada olamayacağız, ki pek çok kez bunu başarmanın öneminden bahsetmiştim.

"Maalesef bu hafta sonu -fırsat olmasına rağmen- orada değiliz."

"Sezon boyunca 22 yarış var, tüm sezon boyunca iyi gitmek gerekiyor."

Yarışla ilgili Alonso, şöyle dedi: "Yarın herkes için uzun ve ilginç bir yarış olacak."

"Her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz ancak gerçekçi olmalıyız: önümüzde çok sayıda hızlı araç var ve olmamız gereken yerden başlamıyoruz."

"Yarın bazı yerler kazanmaya çalışacağım ama zor bir yarış olacak."

"Gridde önümüzde Hamilton var, şampiyonada hemen arkamızda, bu yüzden öncelikli hedefim bu. Ona karşı kendimi korumak ve önde kalmaya çalışmak." dedi.