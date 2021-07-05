Alonso, tüm F1 pilotlarıyla kask takası yapmayı planlıyor

Fernando Alonso'nun İspanya'da kendisine ait bir müzesi yer alıyor ve bu müzede, geçmişte kullandığı karting araçlarından, Formula 1 ve LMP1 aracına kadar çok sayıda araç yer alıyor.

Ayrıca Alonso'nun kariyeri boyunca kazandığı kupalar, ödüller ve aynı zamanda mücadele ettiği kasklar da var.

Tabii ki sadece Alonso'ya ait şeyler değil, birlikte yarıştığı pilotlara dair de şeyler. Bunlar arasında, kasklar, eldivenler ve diğer pek çok şey var.

Bu yıl George Russell, Nikita Mazepin ve Nicholas Latifi ile kask takası yapan Alonso, son olarak Avusturya'da Antonio Giovinazzi ve Lando Norris ile kask takası yaptı.

Alonso, bu konuda şöyle dedi: "Kask sınırsız bir şey ve F1'de hâlâ bunu yapmadığım birkaç pilot var. Bu yıl tümünü (Formula 1 pilotlarının kasklarını) tamamlamayı umuyorum."

Ayrıca İspanyol pilot, müzedeki tek eksik otomobilin Daytona 24 Saat'i kazandığı Cadillac olduğunu ve bunun da yıl sonuna kadar geleceğini dile getirdi.

İspanyol pilot, "Otomobil tarafında şu anda eksik olan tek şey Daytona 24 Saat. Ancak yıl sonunda gelmesi planlanıyor. Şimdiye kadar her şey çok iyi ve kariyerim boyunda kullandığım tüm araçlar tamamlandı." dedi.