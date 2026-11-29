Formula 1 Katar GP

Alonso: “Tüm bataryayı düzlüklerde harcıyoruz, son bölüme güç kalmıyor"

Fernando Alonso, Katar Grand Prix'si sıralama turlarının ardından Aston Martin'in performansını değerlendirdi. İspanyol pilot, motor kaynaklı iki saniyeden fazla zaman kaybettiklerini ve yarışta araçlarının zayıf yönlerinin çok daha belirgin hâle geldiğini söyledi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 29 Kas 2026 07:16

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Fernando Alonso, Katar Grand Prix'si hafta sonunda Aston Martin'in rekabetçi bir performans sergilemesini beklemediğini ve sıralama turlarında da antrenman seanslarındaki tablonun değişmediğini belirtti.

Alonso, “Yüksek hızlı virajlardaki sorun şu: Düzlükte enerjimizin tamamını kullanıyoruz. Bu yüzden düzlüğün ortasına kadar iyi gidiyormuşuz gibi görünüyoruz. Diğer herkes düzlükte enerji dağıtımını azaltırken biz büyük bir fark oluşmasını önlemek için düzlük sonuna kadar enerji kullanmaya devam ediyoruz. Son sektöre geldiğimizde ise bataryamız bitiyor, enerji dağıtımını kesiyoruz ve virajlarda yavaşmışız gibi görünüyoruz. Ancak bunun nedeni tamamen güçsüz kalmamız.” dedi.

Araçta batarya desteğinden yararlanamadıklarını ve yalnızca içten yanmalı motora güvendiklerini belirten Alonso, virajlarda yaşanan güç kaybının etkisinin daha da arttığını vurguladı.

“Bataryayı kullanmadan sürüyoruz ve yalnızca içten yanmalı motora güveniyoruz. Viraj alırken lastiklerin bir tarafına daha fazla yük bindiği için araç biraz daha fazla sürüklenme kuvveti oluşturuyor. Bu da daha fazla hız kaybetmemize ve güce daha çok ihtiyaç duymamıza neden oluyor. Düzlükte güç sizi ileri taşır ancak araç virajda yük altındayken iyi bir motorun katkısı çok daha büyük olur. Çünkü o noktada sürüklenme kuvveti oldukça yüksektir. Son sektörlerde kaybettiğimiz iki saniyenin de bunun doğal bir sonucu olduğunu düşünüyorum.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

İspanyol pilot, bazı takımların kötü geçen hafta sonlarını kabullenip yollarına devam edebildiğini, Aston Martin'in ise her yarış öncesinde olumlu bir sonuç ihtimalinin gündeme getirildiğini belirtti.

“Yılın bu dönemine, yani sezonun ikinci yarısına geldiğimizde her şey aşağı yukarı yerine oturmuş oluyor ve çok fazla şey beklemiyoruz. Ancak bunun yalnızca biz olduğumuz için mi bu kadar heyecan yarattığını, yoksa kontrol altına alamadığımız büyük beklentiler mi oluştuğunu bilmiyorum. Diğer takımların bu durumu daha iyi yönettiğini düşünüyorum. Kötü bir sezon geçiren takımlar var ve her hafta sonu olumlu bir şey bulmaya çalışmaları gerekmiyormuş gibi görünüyor.”

Alonso, Aston Martin'in yarışta rakipleriyle mücadele etmesini zorlaştıran en büyük etkenin düzlüklerdeki hız kaybı olduğunu söyledi.

“Zor bir yarış geçireceğinizi biliyorsunuz, bunu atlatıyorsunuz ve sonraki yarışın da aşağı yukarı aynı olacağını düşünüyorsunuz. Sürekli zor yarışlar geçiriyoruz ama her zaman küçük bir umut ışığı oluyor. 'Yarın ne olacak? Nasıl yükselip ön gruba yaklaşabiliriz?' diye düşünüyorsunuz. Ancak ön sıralara doğru ilerlememizin hiçbir yolu yok çünkü düzlükte iki saniye kaybediyoruz. Yarışta daha da fazla zorlanıyoruz çünkü tekerlek tekerleğe mücadele ettiğimizde bütün zayıf yönlerimizi gerçekten görüyoruz.”

“Her zamanki gibi bir şeyler öğrenmeye, kilometre yapmaya ve farklı enerji stratejilerini değerlendirmeye çalışacağız. "

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- Motorsport.com Ekibi

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