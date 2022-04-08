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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Alonso, Tsunoda ve Norris yeni motora geçti

Avustralya GP öncesinde yapılan açıklamaya Lando Norris, Fernando Alonso ve Yuki Tsunoda, bu hafta sonu yeni bir güç ünitesine geçiş yaptı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alonso, Tsunoda ve Norris yeni motora geçti
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Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Fernando Alonso su pompası sorunu yaşamıştı ve bundan ötürü Avustralya'da yeni motora geçmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Ayrıca AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda da motor sorunuyla yarışa başlayamamıştı ve yolda kaldığı motorun tekrar kullanılması pek mümkün görünmüyordu.

Avustralya GP öncesi FIA tarafından yayınlanan belgelerde hem Fernando Alonso hem de Yuki Tsunoda'nın yeni bir güç ünitesine geçtiği doğrulandı. Ayrıca sürpriz şekilde Lando Norris de yeni güç ünitesine geçti.

Alonso bu yılki üçüncü içten yanmalı motor, turbo, egzoz, MGU-H ve MGU-K ünitesine ek olarak bu yılki ikinci enerji depolama ve kontrol elektroniğine geçti.

Tsunoda da bu yılki üçüncü içten yanmalı motor, turbo, MGU-H, ve MGU-K ünitesine geçerken, Norris ise ikinci içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K ünitesine geçti.

Suudi Arabistan'daki büyük kaza sonrası Mick Schumacher sadece yeni bir egzoz, enerji depolama ve kontrol elektroniğine geçti. Egzoz değiştiren sürücüler arasında Charles Leclerc, ve Carlos Sainz da yer aldı.

Bu hafta sonu Daniel Ricciardo ve Schumacher yeni bir vites kutusu da kullanacak.

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