Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 İtalya GP

Alonso: "Topladığımız verileri analiz etmeliyiz"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, cuma gününün ardından yapmaları gereken işler olduğunu belirtiyor.

Ezel Tan
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Fernando Alonso ve Lance Stroll İtalya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını ilk on içinde tamamladı.

Her iki Aston Martin sürücüsü de yeni asfalt sayesinde pistteki tümseklerin azaldığını belirtti.

Alonso günü şöyle yorumladı: "Her pistin kendine has bir karakteri vardır ve Monza'daki yarış her zaman özeldir."

"Yeni asfalt pisti geçen yıla göre daha pürüzsüz hale getirdi. Ayrıca pistin engebesi de azaldı."

"Bugün pek çok bilgi topladığımızı söyleyebilirim. Şimdi aracın potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için bunları analiz etmemiz gerekiyor.”

Lance Stroll de şunları söyledi: “Monza'ya geri dönmek güzel. Burası harika bir pist ve İtalya'ya gelmeyi seviyorum."

"İlk antrenman seansından sonra araçta birkaç şeyi değiştirdik ve ikinci seansta çok daha iyi yol tuttu."

"Doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum fakat akşam yapılması gereken işler var."

"Yeni asfalt daha fazla tutuş sağlıyor ve daha az tümsek var. Artık Monza'da yarışmak vücudumuz için daha iyi!"

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Russell: "Önemli olan Kimi'nin zarar görmemiş olması"
Sonraki haber Resmi: Mercedes 2025'te Russell ve Antonelli ile yarışacak!

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Renault motor çalışanları Monza'da protesto yaptı: "F1 olmadan Viry'nin bir amacı yok”

Renault motor çalışanları Monza'da protesto yaptı: "F1 olmadan Viry'nin bir amacı yok”

Formula 1
İtalya GP
Renault motor çalışanları Monza'da protesto yaptı: "F1 olmadan Viry'nin bir amacı yok”
Piastri: "Tempomuz oldukça sağlam"

Piastri: "Tempomuz oldukça sağlam"

Formula 1
İtalya GP
Piastri: "Tempomuz oldukça sağlam"
Norris: "Gelişmeyi başardık fakat daha fazlası da mümkün"

Norris: "Gelişmeyi başardık fakat daha fazlası da mümkün"

Formula 1
İtalya GP
Norris: "Gelişmeyi başardık fakat daha fazlası da mümkün"

Son Haberler

Brown: "Bence yarın epik bir mücadele göreceğiz"

Brown: "Bence yarın epik bir mücadele göreceğiz"

F1 Formula 1
İtalya GP
Brown: "Bence yarın epik bir mücadele göreceğiz"
Horner: "Araçta yolunda gitmeyen bir şeyler var"

Horner: "Araçta yolunda gitmeyen bir şeyler var"

F1 Formula 1
İtalya GP
Horner: "Araçta yolunda gitmeyen bir şeyler var"
Sainz: "Önden kayma sorunu daha iyi bir pozisyona mal oldu"

Sainz: "Önden kayma sorunu daha iyi bir pozisyona mal oldu"

F1 Formula 1
İtalya GP
Sainz: "Önden kayma sorunu daha iyi bir pozisyona mal oldu"
Alonso: "Eğer yarın puan alamayacağımı düşünürsem yarışmayacağım!"

Alonso: "Eğer yarın puan alamayacağımı düşünürsem yarışmayacağım!"

F1 Formula 1
İtalya GP
Alonso: "Eğer yarın puan alamayacağımı düşünürsem yarışmayacağım!"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye