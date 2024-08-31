Alonso: "Topladığımız verileri analiz etmeliyiz"
Aston Martin pilotu Fernando Alonso, cuma gününün ardından yapmaları gereken işler olduğunu belirtiyor.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fernando Alonso ve Lance Stroll İtalya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını ilk on içinde tamamladı.
Her iki Aston Martin sürücüsü de yeni asfalt sayesinde pistteki tümseklerin azaldığını belirtti.
Alonso günü şöyle yorumladı: "Her pistin kendine has bir karakteri vardır ve Monza'daki yarış her zaman özeldir."
"Yeni asfalt pisti geçen yıla göre daha pürüzsüz hale getirdi. Ayrıca pistin engebesi de azaldı."
"Bugün pek çok bilgi topladığımızı söyleyebilirim. Şimdi aracın potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için bunları analiz etmemiz gerekiyor.”
Lance Stroll de şunları söyledi: “Monza'ya geri dönmek güzel. Burası harika bir pist ve İtalya'ya gelmeyi seviyorum."
"İlk antrenman seansından sonra araçta birkaç şeyi değiştirdik ve ikinci seansta çok daha iyi yol tuttu."
"Doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum fakat akşam yapılması gereken işler var."
"Yeni asfalt daha fazla tutuş sağlıyor ve daha az tümsek var. Artık Monza'da yarışmak vücudumuz için daha iyi!"
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
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