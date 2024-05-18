Alonso: "Sıralamalarda trafik zor olacak"

2. antrenman seansına geçildiğinde ise Alonso, yarış çizgisinde yavaş hareket eden Hamilton nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.

Bunun dışında ilk antrenman günü takım için sorunsuz ve verimli geçti. Her üç lastik hamuru ile birçok tur atıldı.

Fernando güncellenmiş aracı ile ilk antrenman seasında 1:17.867'lik derece yaparken, Lance Stroll ise güncellenmemiş araç ile 1:18.072'lik bir derece yaptı.

Günün ilerleyen saatlerinde yapılan ikinci antrenman seansında ise hem Fernando Alonso hem Lance Stroll derecelerini geliştirdi. Tecrübeli İspanyol pilot Alonso 1'16.838'lik bir tur süresi yaparken Lance Stroll bu kez takım arkadaşına epey yaklaştı ve 1'16.991'lik bir tur süresi yaptı.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Antrenman seanslarının ardından açıklamada bulunan Alonso, "Birkaç Sprint hafta sonundan sonra daha geleneksel bir programa dönmek güzeldi. Bu hafta sonu aracımıza getirdiğimiz güncellemeleri değerlendirmek için çok sayıda tur atmamıza olanak sağladı."

"Çok sayıda veri topladık ve şimdi güncellemelerin araç üzerindeki etkisini gece boyunca analiz edeceğiz."

"Yarın için, sıralama turlarında trafiğin epey zorlayıcı olacağını biliyoruz. Bu nedenle pistte boşluklar bulmamız ve Pazar günü yapılacak olan Grand Prix için avantaj sağlamamız gerekiyor." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso'nun takım arkadaşı Stroll ise, "Imola'da olmaktan her zaman keyif alıyorum. Sürüşü eğlenceli ve tarihi olan bir pist."

"Bugün güncellemelerimizi araca uyguladığımız için verimli geçti. Güncellemeleri değerlendirirken pek çok farklı şeyi test ettik ve gece boyunca üzerinde çalışacağımız pek çok veri topladık."

"Yarını, sıralama turlarını dört gözle bekliyorum. Pist trafiği yoğun olacak ancak güçlü bir performans ile Grand Prix için iyi bir başlangıç pozisyonu elde edebiliriz." dedi.

Fernando Alonso Cuma günü yapılan ilk antrenman seansında 10.sıradayken takım arkadaşı Lance Stroll iki basamak altta 12.sırada yer aldı.

Günün ilerleyen saatlerinde yapılan ikinci antrenmanda ise Alonso tekrar 10.sırada yer alırken, Stroll 13.sırada antrenman seansını noktaladı.