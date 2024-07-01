Alonso: "Toparlanmamız gerekiyor"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, son yarış Avusturya'dan puansız ayrıldı ve son yarışlardaki olumsuz durum devam etmiş oldu.

İspanyol pilot yarış içerisinde Zhou Guanyu ile temas yaşadığı için bir de ceza aldı.

Yarışın ardından konuşan Alonso şöyle dedi: "Beklendiği gibi zor bir gündü. Hızımız yeterince iyi olmadığı için farklı stratejiler denedik."

"Zhou'ya çarpmadan önce bir hata yaptım... Açıkçası orada lastikleri kilitlemeyi beklemiyordum."

"Aynı zamanda çok erken fren yaptılar. Her ikisi de DRS'yi almaya çalışıyordu. Fakat sonunda benim hatam, yapacak pek bir şey yok."

"Sonunda ceza sonucu değiştirmedi çünkü puan mücadelesinde değildik."

"Bir sonraki yarışta daha iyi olmamız gerekiyor. Silverstone'a kadar bir şeyleri düzeltmemiz gerekiyor."

"Bu takımın işleri yoluna koyabileceğine inanıyor muyum? Evet, kesinlikle. Silverstone takım için önemli bir yarış. Bu yüzden orada gerçekten daha iyi performans göstermemiz gerekiyor."

"Bu yüzden işleri tersine çevirebileceğimiz konusunda oldukça iyimserim.

Aracın sprint yarışından farklı olup olmadığı sorusuna Alonso, "Bence bugün yarış temposu açısından dünden daha iyiydik ama en arkadan başladık ve hal böyle olunca lastik yönetimi gerçekten imkansız hale geliyor. Haliyle sürekli geride kalıyorsunuz."

"Bu yüzden evet, daha iyi sıralama yapmamız gerekiyor, daha fazla tempoya ihtiyacımız var. Dediğim gibi ne kadar çok yarış yaparsak yaşadığımız zorluklarla ilgili o kadar net cevaplar alırız."

"Şimdi üzerinde çalışmamız gereken şey bu." cevabını verdi.