Alonso: "Testlerde dayanıklı olmak, performanstan daha önemli"

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Alpine, Enstone ve Viry'de hazırladığı yeni A522 aracını ilk kez Barselona testinde piste çıkardı ve direksiyona geçen isim Fernando Alonso'ydu.

İspanyol pilot, 129 tur attığı günün, en çalışkan isimlerinden birisiydi ve yaptıkları başlangıç hakkında pozitif konuştu.

Alonso, "Bu kadar uzun bir aradan sonra geri dönmek güzeldi. Hem fabrikada hem de garajda, bu ana hazırlanmak adına epey vakit harcadık. Takımdaki insanlar bu an için çok fazla çaba gösterdi."

"Araçlar geçen yıldan çok farklı ve davranışlar epey farklı olduğu için uyum sağlamanız gerekiyor."

"Daha yapacak çok işimiz var fakat testlerin amacı budur. Bugün iyi bir mesafe tamamladık ve dayanıklılığımız, testin ilk günü için oldukça güçlü bir seviyedeydi."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Alessio Morgese

"Testlerde mümkün olduğunca çok tur atmak ve dayanıklılık, performanstan daha önemlidir. Bu nedenle genel anlamda yeni aracımızla ilk günden oldukça memnunuz." dedi.

Teknik direktör Matt Harman ise şunları ekledi: "Bugün 129 tur tamamladığımız için çok mutluyuz."

"Elbette çözmemiz gereken bir veya iki sorun vardı ve bunları çabucak düzeltip, çok sayıda tur attık. Fernando bize güzel geri bildirimler verdi ve genel denge hakkında yorum yapıp, farklı ayar fikirleri ve lastik seçimleri hakkında güzel bildirimler verdi."

"Böyle günlerde kontrol etmek ve doğrulamak istediğimiz birkaç şey vardır. Bizim için de genel anlamda güzel bir gün oldu."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images