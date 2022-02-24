Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Norris: "Testlerde lider olmaktansa sonuncu olmayı tercih ederdim" Sonraki / Raikkonen'in antrönürü Arnell, artık Vettel'le çalışacak
Formula 1 Haberler

Alonso: "Testlerde dayanıklı olmak, performanstan daha önemli"

Fernando Alonso, testin ilk gününün ardından hızdan ziyade dayanıklılığın önemine dikkat çekti ve mutlu olduğunu söyledi.

Alonso: "Testlerde dayanıklı olmak, performanstan daha önemli"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Alpine, Enstone ve Viry'de hazırladığı yeni A522 aracını ilk kez Barselona testinde piste çıkardı ve direksiyona geçen isim Fernando Alonso'ydu.

İspanyol pilot, 129 tur attığı günün, en çalışkan isimlerinden birisiydi ve yaptıkları başlangıç hakkında pozitif konuştu.

Alonso, "Bu kadar uzun bir aradan sonra geri dönmek güzeldi. Hem fabrikada hem de garajda,  bu ana hazırlanmak adına epey vakit harcadık. Takımdaki insanlar bu an için çok fazla çaba gösterdi."

"Araçlar geçen yıldan çok farklı ve davranışlar epey farklı olduğu için uyum sağlamanız gerekiyor."

"Daha yapacak çok işimiz var fakat testlerin amacı budur. Bugün iyi bir mesafe tamamladık ve dayanıklılığımız, testin ilk günü için oldukça güçlü bir seviyedeydi."

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Alessio Morgese

"Testlerde mümkün olduğunca çok tur atmak ve dayanıklılık, performanstan daha önemlidir. Bu nedenle genel anlamda yeni aracımızla ilk günden oldukça memnunuz." dedi.

Teknik direktör Matt Harman ise şunları ekledi: "Bugün 129 tur tamamladığımız için çok mutluyuz."

"Elbette çözmemiz gereken bir veya iki sorun vardı ve bunları çabucak düzeltip, çok sayıda tur attık. Fernando bize güzel geri bildirimler verdi ve genel denge hakkında yorum yapıp, farklı ayar fikirleri ve lastik seçimleri hakkında güzel bildirimler verdi."

"Böyle günlerde kontrol etmek ve doğrulamak istediğimiz birkaç şey vardır. Bizim için de genel anlamda güzel bir gün oldu."

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Norris: "Testlerde lider olmaktansa sonuncu olmayı tercih ederdim"
Önceki haber

Norris: "Testlerde lider olmaktansa sonuncu olmayı tercih ederdim"
Sonraki haber

Raikkonen'in antrönürü Arnell, artık Vettel'le çalışacak

Raikkonen'in antrönürü Arnell, artık Vettel'le çalışacak
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Canlı anlatım: Barselona testleri 2. gün Barselona Şubat Testi
Formula 1

Canlı anlatım: Barselona testleri 2. gün

Barselona testinin ikinci gününde piste çıkacak isimler belli oldu Barselona Şubat Testi
Formula 1

Barselona testinin ikinci gününde piste çıkacak isimler belli oldu

Raikkonen'in antrönürü Arnell, artık Vettel'le çalışacak
Formula 1

Raikkonen'in antrönürü Arnell, artık Vettel'le çalışacak

Alpine Daha fazlası
Alpine
Alpine A522: Yeni Renault motorunun ilk fotoğrafları Barselona Şubat Testi
Formula 1

Alpine A522: Yeni Renault motorunun ilk fotoğrafları

Alpine, yeni A522'nin örtüsünü kaldırdı! Alpine lansmanı
Formula 1

Alpine, yeni A522'nin örtüsünü kaldırdı!

Video: Alpine, A522'nin örtüsünü kaldırıyor Alpine lansmanı
Haber video
Formula 1

Video: Alpine, A522'nin örtüsünü kaldırıyor

Son Haberler

Canlı anlatım: Barselona testleri 2. gün
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Barselona testleri 2. gün

Barselona testinin ikinci gününde piste çıkacak isimler belli oldu
Formula 1 Formula 1

Barselona testinin ikinci gününde piste çıkacak isimler belli oldu

Raikkonen'in antrönürü Arnell, artık Vettel'le çalışacak
Formula 1 Formula 1

Raikkonen'in antrönürü Arnell, artık Vettel'le çalışacak

Alonso: "Testlerde dayanıklı olmak, performanstan daha önemli"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Testlerde dayanıklı olmak, performanstan daha önemli"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.