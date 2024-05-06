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Formula 1 Miami GP

Alonso: "Tempomuzu arttırmamız gerekiyor"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso Miami'de geride kalmalarının ardından, takımın temposunu arttırması gerektiğini düşünüyor

Ezel Tan
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, Miami'de gerçeleştirilen yarışa 15. sıradan başladı ve güvenlik aracının da yardımıyla birden fazla pozisyon kazandı.

Son bölümde Esteban Ocon'u da geçen Alonso, damalı bayrağı dokuzuncu sırada gördü.

Alonso, yarışın ardından şöyle konuştu: “Dünkü zor günün ardından, bugün takım adına birkaç puan almak güzel oldu. Yarıştan keyif aldığımı söyleyebilirim."

"Sert lastikle başlamak işe yaradı. Fakat yarışımıza yardımcı olan güvenlik aracından dolayı da şanslıydık."

"Sert hamurla başladığımız için belki biraz daha geç pit stop yapmayı düşünüyorduk ama güvenlik aracı o turda geldi ve biz de bu fırsatı değerlendirdik."

"Daha sonra güvenlik aracı herkesi bir araya topladı ve biz orta hamurda, diğerleri sert hamurdaydı."

"Yani orada da küçük bir avantajımız vardı. Sonuç olarak strateji ve güvenlik aracı konusunda şanslıydık."

"Sıralamalara kıyasla yarışta biraz daha iyiydik tempo konusunda gelişmemiz gerekiyor."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, embraces Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, to congratulate him on his race win

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, embraces Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, to congratulate him on his race win

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Mücadelelerden keyif alıp almadığı sorusuna Alonso, "Evet, mücadeleler çok iyiydi."

"Esteban da çok sıkı savaştı. Her zaman çok iyi bir yarışçı ama saygılı. Bugün onunla mücadele etmekten gerçekten keyif aldım."

"Bu Alpine için ilk puan, onlar adına da mutluyum. Fakat bence Esteban bu puanı almak için gerçekten iyi sürdü. Onlara tebrikler. Lando'ya da tebrikler. Bu kadar podyumdan sonra ilk galibiyetini aldığı için mutluyum."

"Umarım bugünü unutmaz. Birçok galibiyetin ilki olacak."

"O iyi bir çocuk. İyi bir adam ve çok yetenekli bir sürücü. Onu çok iyi tanıyorum. 2019'da Daytona 24 saat yarışını birlikte yaptık. Ben oradayken McLaren'da test pilotuydu. İkimiz de Monako'da yaşıyoruz, birbirimizi şehirde görüyoruz, bazen de birlikte seyahat ediyoruz. Bu  kadar çok podyumdan sonra bu galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum."

"Umarım  bugünün tadını çıkarır çünkü bazen bir sonraki yarışa odaklandığınız için bunu çabuk unutursunuz. Fakat hem o  hem de McLaren için çok mutluyum."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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