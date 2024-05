Alonso: "Tempomuzu arttırmamız gerekiyor"

Fernando Alonso, Miami'de gerçeleştirilen yarışa 15. sıradan başladı ve güvenlik aracının da yardımıyla birden fazla pozisyon kazandı.

Son bölümde Esteban Ocon'u da geçen Alonso, damalı bayrağı dokuzuncu sırada gördü.

Alonso, yarışın ardından şöyle konuştu: “Dünkü zor günün ardından, bugün takım adına birkaç puan almak güzel oldu. Yarıştan keyif aldığımı söyleyebilirim."

"Sert lastikle başlamak işe yaradı. Fakat yarışımıza yardımcı olan güvenlik aracından dolayı da şanslıydık."

"Sert hamurla başladığımız için belki biraz daha geç pit stop yapmayı düşünüyorduk ama güvenlik aracı o turda geldi ve biz de bu fırsatı değerlendirdik."

"Daha sonra güvenlik aracı herkesi bir araya topladı ve biz orta hamurda, diğerleri sert hamurdaydı."

"Yani orada da küçük bir avantajımız vardı. Sonuç olarak strateji ve güvenlik aracı konusunda şanslıydık."

"Sıralamalara kıyasla yarışta biraz daha iyiydik tempo konusunda gelişmemiz gerekiyor."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, embraces Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, to congratulate him on his race win

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images