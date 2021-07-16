Alonso: "Temiz bir tur atmak kolay değildi"

Alpine pilotu Fernando Alonso, sıralama turlarında son bölüme kalmaya çok yaklaşsa da sonunda George Russell'ın derecesini geliştirmesiyle 11. oldu.

Arka arkaya ikinci kez ikinci bölümde elenen Alonso şöyle konuştu: "Sıralama turları zordu, dışarısı biraz rüzgarlıydı ve sanırım biraz daha hızlıydık fakat bugün, trafik nedeniyle kolay değildi."

"İkinci bölümdeki ilk denememde, diğer araçlarla olan konumumuzu yeterince iyi yönetemedik ve ikinci denememde de piste çıkış turum biraz dağınıktı, bu yüzden de böyle oldu. Muhtemelen nihai pozisyonumuzda çok fazla değişiklik olmadı. Elbette üçüncü bölüme kalmak güzel olurdu ama ne yazık ki bunu başaramadık."

"Yarın için kesinlikle bazı fırsatlar var. Yarın yarışın ilk bölümü yapılacak ve sonra bir gece ara verip pazar günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yüzden bir şeyler öğrenmek ve performansı geliştirmek için neler yapabileceğimizi görmek ilginç olacak."

"Bugün tribünlerdeki renkliliği ve insanları görmek şaşırtıcıydı. Uzun bir süre sonra ilk kez yarışıyormuşuz gibi hissettim. Daha önce yarışmaktan çok bir test yapıyor gibiydik, bu yüzden insanları gördüğüm için mutluyum ve umarım bugün keyif almışlardır. Yarın daha büyük bir gösteri olacak ve pazar günü daha da fazla olacak."

Öte yandan Esteban Ocon, yeni şasiyle daha iyi bir performans sergilese de arka arkaya beşinci kez Fernando Alonso'ya geçildi.

Fransız pilot şöyle dedi: "Açıkçası mutluydum. Son Avusturya yarışında bir saniye daha yavaştık ve bu kez aracın olması gereken yere geldik, bu yüzden büyük bir adım attığımızı hissediyorum."

"Tüm hafta boyunca yaptıkları iş için takımdaki çocuklara teşekkür etmeliyim, şimdi kesinlikle daha fazla tempoya sahibiz ki bu güzel."

"Son turum bir hayal kırıklığıydı çünkü pistte biraz karmaşa vardı, grubu geçmeye çalışan çok sayıda araç vardı ve bu da lastiklerle biraz zorlanmamıza neden oldu. Tura başlarken 0.1 saniye kaybettik ve son bölüme kalmak için buna ihtiyacınız var. Fakat hızımız geri döndü ve bu iyi bir haber."

"Amacımız yarın puan barajına girebilmek ve bazı pozisyonlar kazanabilmek. Henüz cuma günündeyiz. Bu yüzden önümüzde gidilecek uzun bir yol var."

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images