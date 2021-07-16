Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hamilton: “Takımın çalışmaları ve taraftarların enerjisi sayesinde başardık” Sonraki / Sainz son bölümde neden yavaş kaldığını bilmiyor
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Alonso: "Temiz bir tur atmak kolay değildi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Fernando Alonso, sıralama turlarında temiz bir tur atmanın kolay olmadığını ve bu yüzden son bölümü kaçırdıklarını söyledi.

Alonso: "Temiz bir tur atmak kolay değildi"

Alpine pilotu Fernando Alonso, sıralama turlarında son bölüme kalmaya çok yaklaşsa da sonunda George Russell'ın derecesini geliştirmesiyle 11. oldu.

Arka arkaya ikinci kez ikinci bölümde elenen Alonso şöyle konuştu: "Sıralama turları zordu, dışarısı biraz rüzgarlıydı ve sanırım biraz daha hızlıydık fakat bugün, trafik nedeniyle kolay değildi."

"İkinci bölümdeki ilk denememde, diğer araçlarla olan konumumuzu yeterince iyi yönetemedik ve ikinci denememde de piste çıkış turum biraz dağınıktı, bu yüzden de böyle oldu. Muhtemelen nihai pozisyonumuzda çok fazla değişiklik olmadı. Elbette üçüncü bölüme kalmak güzel olurdu ama ne yazık ki bunu başaramadık."

"Yarın için kesinlikle bazı fırsatlar var. Yarın yarışın ilk bölümü yapılacak ve sonra bir gece ara verip pazar günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yüzden bir şeyler öğrenmek ve performansı geliştirmek için neler yapabileceğimizi görmek ilginç olacak."

"Bugün tribünlerdeki renkliliği ve insanları görmek şaşırtıcıydı. Uzun bir süre sonra ilk kez yarışıyormuşuz gibi hissettim. Daha önce yarışmaktan çok bir test yapıyor gibiydik, bu yüzden insanları gördüğüm için mutluyum ve umarım bugün keyif almışlardır. Yarın daha büyük bir gösteri olacak ve pazar günü daha da fazla olacak."

Öte yandan Esteban Ocon, yeni şasiyle daha iyi bir performans sergilese de arka arkaya beşinci kez Fernando Alonso'ya geçildi.

Fransız pilot şöyle dedi: "Açıkçası mutluydum. Son Avusturya yarışında bir saniye daha yavaştık ve bu kez aracın olması gereken yere geldik, bu yüzden büyük bir adım attığımızı hissediyorum."

"Tüm hafta boyunca yaptıkları iş için takımdaki çocuklara teşekkür etmeliyim, şimdi kesinlikle daha fazla tempoya sahibiz ki bu güzel."

"Son turum bir hayal kırıklığıydı çünkü pistte biraz karmaşa vardı, grubu geçmeye çalışan çok sayıda araç vardı ve bu da lastiklerle biraz zorlanmamıza neden oldu. Tura başlarken 0.1 saniye kaybettik ve son bölüme kalmak için buna ihtiyacınız var. Fakat hızımız geri döndü ve bu iyi bir haber."

"Amacımız yarın puan barajına girebilmek ve bazı pozisyonlar kazanabilmek. Henüz cuma günündeyiz. Bu yüzden önümüzde gidilecek uzun bir yol var."

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Hamilton: “Takımın çalışmaları ve taraftarların enerjisi sayesinde başardık”

Önceki haber

Hamilton: “Takımın çalışmaları ve taraftarların enerjisi sayesinde başardık”

Sonraki haber

Sainz son bölümde neden yavaş kaldığını bilmiyor

Sainz son bölümde neden yavaş kaldığını bilmiyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Britanya GP: İlk sprint sıralama yarışına Hamilton birinci sıradan başlayacak!

2 s
2
Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

2 g
3
Formula 1

Sıralama turlarında Hamilton'a hava koridoru sağlayan Bottas: “Biz bir takımız”

38 dk
4
Formula 1

Verstappen: ''Sürüşte garip bir his vardı''

2 s
5
Formula 1

Sainz son bölümde neden yavaş kaldığını bilmiyor

1 s
Son Haberler
Ricciardo, 4. sırayı alamadığından dolayı hayal kırıklığına uğramış
F1

Ricciardo, 4. sırayı alamadığından dolayı hayal kırıklığına uğramış

18dk
Sıralama turlarında Hamilton'a hava koridoru sağlayan Bottas: “Biz bir takımız”
F1

Sıralama turlarında Hamilton'a hava koridoru sağlayan Bottas: “Biz bir takımız”

38dk
Russell: "Bu sonucu Silverstone'da elde etmek inanılmaz bir his"
F1

Russell: "Bu sonucu Silverstone'da elde etmek inanılmaz bir his"

58dk
Sainz son bölümde neden yavaş kaldığını bilmiyor
F1

Sainz son bölümde neden yavaş kaldığını bilmiyor

1 s
Alonso: "Temiz bir tur atmak kolay değildi"
F1

Alonso: "Temiz bir tur atmak kolay değildi"

1 s
Son Videolar
Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu 00:51
Formula 1
4 s

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek? 06:15
Formula 1
8 Tem 2021

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Avusturya Grand Prix'si Gridi 01:01
Formula 1
4 Tem 2021

Avusturya Grand Prix'si Gridi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Russell: "Bu sonucu Silverstone'da elde etmek inanılmaz bir his" Britanya GP
Formula 1

Russell: "Bu sonucu Silverstone'da elde etmek inanılmaz bir his"

Sainz son bölümde neden yavaş kaldığını bilmiyor Britanya GP
Formula 1

Sainz son bölümde neden yavaş kaldığını bilmiyor

Britanya GP: İlk sprint sıralama yarışına Hamilton birinci sıradan başlayacak! Britanya GP
Formula 1

Britanya GP: İlk sprint sıralama yarışına Hamilton birinci sıradan başlayacak!

Çok Okunanlar Bugün

Britanya GP: İlk sprint sıralama yarışına Hamilton birinci sıradan başlayacak!
Formula 1 Formula 1

Britanya GP: İlk sprint sıralama yarışına Hamilton birinci sıradan başlayacak!

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler
Formula 1 Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

Sıralama turlarında Hamilton'a hava koridoru sağlayan Bottas: “Biz bir takımız”
Formula 1 Formula 1

Sıralama turlarında Hamilton'a hava koridoru sağlayan Bottas: “Biz bir takımız”

Verstappen: ''Sürüşte garip bir his vardı''
Formula 1 Formula 1

Verstappen: ''Sürüşte garip bir his vardı''

Sainz son bölümde neden yavaş kaldığını bilmiyor
Formula 1 Formula 1

Sainz son bölümde neden yavaş kaldığını bilmiyor

Ricciardo, 4. sırayı alamadığından dolayı hayal kırıklığına uğramış
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, 4. sırayı alamadığından dolayı hayal kırıklığına uğramış

Alonso: "Temiz bir tur atmak kolay değildi"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Temiz bir tur atmak kolay değildi"

Russell: "Bu sonucu Silverstone'da elde etmek inanılmaz bir his"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Bu sonucu Silverstone'da elde etmek inanılmaz bir his"

Son Haberler

Ricciardo, 4. sırayı alamadığından dolayı hayal kırıklığına uğramış
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, 4. sırayı alamadığından dolayı hayal kırıklığına uğramış

Sıralama turlarında Hamilton'a hava koridoru sağlayan Bottas: “Biz bir takımız”
Formula 1 Formula 1

Sıralama turlarında Hamilton'a hava koridoru sağlayan Bottas: “Biz bir takımız”

Russell: "Bu sonucu Silverstone'da elde etmek inanılmaz bir his"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Bu sonucu Silverstone'da elde etmek inanılmaz bir his"

Sainz son bölümde neden yavaş kaldığını bilmiyor
Formula 1 Formula 1

Sainz son bölümde neden yavaş kaldığını bilmiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.