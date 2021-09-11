Alonso: "Tek turluk sıralama turlarını getirmek, sprint yarışına yardım edebilir"

Formula 1, bu yıl sprint sıralama yarışı formatını deniyor ve bunu ilk kez Silverstone'da kullandılar. Bu formatta, pazar günkü yarışın gridini belirlemesi için 100 km'lik bir yarış düzenleniyor. Fakat sprint sıralama yarışının gridini, cuma günü yapılan klasik sıralama turları belirliyor.

Bu format Monza'da ikinci kez kullanıldı ve çok az geçiş vardı. Bu yüzden de taraftarlar tarafından eleştiri alırken, Sergio Perez formatın çok sıkıcı olduğunu söyledi.

Alpine pilotu Alonso, cumartesi günü Monza'da geçiş yapmayı başarabilen az sayıda sürücüden biriydi ve Sebastian Vettel'i geçerken, 13. başladığı yarışı 11. bitirdi.

Çifte dünya şampiyonu, mevcut sprint sıralama yarışı formatının bir yarış hafta sonunda taraftarlara normalden daha fazla aksiyon sunduğu için iyi ve eğlenceli olduğunu dile getirdi.

Alonso, sprint yarışlarındaki aksiyon eksikliğinin, araçların yarışa başlama sırasıyla ilgili olduğunu ve cuma günkü sıralama seansının formatında değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.

Alonso, "Hâlâ gerçekten geliştirmemiz gereken noktanın cuma günü olduğunu düşünüyorum."

"Eğer sıralama turları hâlâ altı lastik seti ile geçiyorsa, sonunda sıralama turlarını araçların doğal performans sırasında bitiririz. Yani Cumartesi günkü sprint yarışına kendi sıramızda başlayacağız ve kendi sıramızda bitireceğiz."

"Cuma günkü sıralama turlarıyla ilgili format biraz farklı olursa, mesela sadece bir tur falan olursa daha iyi olur, çünkü örneğin dün ikinci bölümdeki ilk denememde büyük bir hata yaptım: birinci virajda lastiğimi kilitledim ve o tur geçerli olsa, bugün son sıradan başlardım."

"Bunun bedelini öderdim ve en sondan başlardım. Bundan ötürü bugün yapmam gereken bazı zor işler olurdu. Sprint sıralama yarışı ruhu oluşurdu ve daha fazla heyecan katardı."

"Monza'dan sonra, tıpkı Silverstone'dan sonra olanla aynı şekilde düşünüyorum. Değiştirmemiz gereken şey cuma günü; araçların güç düzenini değiştirmemiz gerekiyor.” dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1, is interviewed Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Alonso, sıralama turlarında sadece bir hakka sahip olmanın durumu gerçek anlamda zorlaştıracağını ve herhangi bir hata yapan sürücü varsa, bunun bedelini ödeyeceğini ekledi.

Formula 1 son olarak 2005 yılında bu formatı kullanmıştı. 2006'dan bu yana ise üç aşamalı mevcut format kullanılıyor.

Sadece sprint yarışında mı yoksa tüm sezon mu tek turluk sıralama turları görmek istediği sorusuna Alonso, her hafta sonu olursa daha iyi olacağını belirtti. Bunun yarış hafta sonuna heyecan katacağından tamamen emin.

Alonso, "Monako'da sadece bir olduğunu hayal edin ve sadece o turunuz var."

“Pist gelişebilir ya da belki hava durumu etkileyici olabilir. Belki sıralama turlarına ilk önce şampiyona liderleri başlar ve siz pistin gelişmesiyle beraber harika bir tur çıkarıp, gridin ilk sırasını alırsınız veya bunun gibi bir şey olabilir."

"Belki şanslı olduğun bir hafta sonudur ve olması gerekenden daha iyi performans sergilersiniz."

"Şimdi eliniz kolunuz bağlı şekilde oturuyorsunuz. Bir gün çok iyi hissetseniz bile en hızlı beşinci araca sahipseniz dokuzuncu veya onuncu oluyorsunuz." dedi.