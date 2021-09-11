Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Red Bull, Hamilton’ın zorlanmasının sebebinin motor gücünün azalması olduğunu düşünüyor
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Alonso: "Tek turluk sıralama turlarını getirmek, sprint yarışına yardım edebilir"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, tek turluk sıralama turlarının griddeki güç düzenini değiştirebileceğini ve bu yüzden de sprint sıralama yarışına katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

Alonso: "Tek turluk sıralama turlarını getirmek, sprint yarışına yardım edebilir"

Formula 1, bu yıl sprint sıralama yarışı formatını deniyor ve bunu ilk kez Silverstone'da kullandılar. Bu formatta, pazar günkü yarışın gridini belirlemesi için 100 km'lik bir yarış düzenleniyor. Fakat sprint sıralama yarışının gridini, cuma günü yapılan klasik sıralama turları belirliyor.

Bu format Monza'da ikinci kez kullanıldı ve çok az geçiş vardı. Bu yüzden de taraftarlar tarafından eleştiri alırken, Sergio Perez formatın çok sıkıcı olduğunu söyledi.

Alpine pilotu Alonso, cumartesi günü Monza'da geçiş yapmayı başarabilen az sayıda sürücüden biriydi ve Sebastian Vettel'i geçerken, 13. başladığı yarışı 11. bitirdi.

Çifte dünya şampiyonu, mevcut sprint sıralama yarışı formatının bir yarış hafta sonunda taraftarlara normalden daha fazla aksiyon sunduğu için iyi ve eğlenceli olduğunu dile getirdi.

Alonso, sprint yarışlarındaki aksiyon eksikliğinin, araçların yarışa başlama sırasıyla ilgili olduğunu ve cuma günkü sıralama seansının formatında değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.

Alonso, "Hâlâ gerçekten geliştirmemiz gereken noktanın cuma günü olduğunu düşünüyorum."

"Eğer sıralama turları hâlâ altı lastik seti ile geçiyorsa, sonunda sıralama turlarını araçların doğal performans sırasında bitiririz. Yani Cumartesi günkü sprint yarışına kendi sıramızda başlayacağız ve kendi sıramızda bitireceğiz."

"Cuma günkü sıralama turlarıyla ilgili format biraz farklı olursa, mesela sadece bir tur falan olursa daha iyi olur, çünkü örneğin dün ikinci bölümdeki ilk denememde büyük bir hata yaptım: birinci virajda lastiğimi kilitledim ve o tur geçerli olsa, bugün son sıradan başlardım."

"Bunun bedelini öderdim ve en sondan başlardım. Bundan ötürü bugün yapmam gereken bazı zor işler olurdu. Sprint sıralama yarışı ruhu oluşurdu ve daha fazla heyecan katardı."

"Monza'dan sonra, tıpkı Silverstone'dan sonra olanla aynı şekilde düşünüyorum. Değiştirmemiz gereken şey cuma günü; araçların güç düzenini değiştirmemiz gerekiyor.” dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1, is interviewed

Fernando Alonso, Alpine F1, is interviewed

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Alonso, sıralama turlarında sadece bir hakka sahip olmanın durumu gerçek anlamda zorlaştıracağını ve herhangi bir hata yapan sürücü varsa, bunun bedelini ödeyeceğini ekledi.

Formula 1 son olarak 2005 yılında bu formatı kullanmıştı. 2006'dan bu yana ise üç aşamalı mevcut format kullanılıyor.

Sadece sprint yarışında mı yoksa tüm sezon mu tek turluk sıralama turları görmek istediği sorusuna Alonso, her hafta sonu olursa daha iyi olacağını belirtti. Bunun yarış hafta sonuna heyecan katacağından tamamen emin.

Alonso, "Monako'da sadece bir olduğunu hayal edin ve sadece o turunuz var."

“Pist gelişebilir  ya da belki hava durumu etkileyici olabilir. Belki sıralama turlarına ilk önce şampiyona liderleri başlar ve siz pistin gelişmesiyle beraber harika bir tur çıkarıp, gridin ilk sırasını alırsınız veya bunun gibi bir şey olabilir."

"Belki şanslı olduğun bir hafta sonudur ve olması gerekenden daha iyi performans sergilersiniz."

"Şimdi eliniz kolunuz bağlı şekilde oturuyorsunuz. Bir gün çok iyi hissetseniz bile en hızlı beşinci araca sahipseniz dokuzuncu veya onuncu oluyorsunuz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Red Bull, Hamilton’ın zorlanmasının sebebinin motor gücünün azalması olduğunu düşünüyor

Önceki haber

Red Bull, Hamilton’ın zorlanmasının sebebinin motor gücünün azalması olduğunu düşünüyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İtalya GP: Sprint sıralama yarışını Bottas kazandı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!

5 s
2
Formula 1

Red Bull, Hamilton’ın zorlanmasının sebebinin motor gücünün azalması olduğunu düşünüyor

25 dk
3
Formula 1

Hamilton, "Verstappen için kolay bir galibiyet olmalı"

3 s
4
Formula 1

Leclerc: "Beşinci sıra yarışa başlamak için güzel bir yer"

2 s
5
Formula 1

Verstappen, İtalya GP'sinin "basit" ve "kolay" olmasını beklemiyor

1 s
Son Haberler
Alonso: "Tek turluk sıralama turlarını getirmek, sprint yarışına yardım edebilir"
F1

Alonso: "Tek turluk sıralama turlarını getirmek, sprint yarışına yardım edebilir"

0dk
Red Bull, Hamilton’ın zorlanmasının sebebinin motor gücünün azalması olduğunu düşünüyor
F1

Red Bull, Hamilton’ın zorlanmasının sebebinin motor gücünün azalması olduğunu düşünüyor

25dk
Gasly, İtalya GP'ye pit yolundan başlayacağını düşünüyor
F1

Gasly, İtalya GP'ye pit yolundan başlayacağını düşünüyor

50dk
Perez: "Sprint yarışı sıkıcıydı"
F1

Perez: "Sprint yarışı sıkıcıydı"

1 s
Verstappen, İtalya GP'sinin "basit" ve "kolay" olmasını beklemiyor
F1

Verstappen, İtalya GP'sinin "basit" ve "kolay" olmasını beklemiyor

1 s
Son Videolar
F1 2021 İtalya GP Start Gridi 01:05
Formula 1
2 s

F1 2021 İtalya GP Start Gridi

AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak 00:46
Formula 1
9 Eyl 2021

AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak

Hollanda GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
4 Eyl 2021

Hollanda GP grid pozisyonları

F1 Fast Facts: Hollanda GP 01:57
Formula 1
3 Eyl 2021

F1 Fast Facts: Hollanda GP

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
3 Eyl 2021

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Hamilton, "Verstappen için kolay bir galibiyet olmalı" İtalya GP
Formula 1

Hamilton, "Verstappen için kolay bir galibiyet olmalı"

Ferrari, F1 Sprint yarışındaki değişikliklerle ters gridin de gelmesini umuyor
Formula 1

Ferrari, F1 Sprint yarışındaki değişikliklerle ters gridin de gelmesini umuyor

Russell, "süper kahraman" Hamilton'la ilk tanışmasını hatırlıyor
Formula 1

Russell, "süper kahraman" Hamilton'la ilk tanışmasını hatırlıyor

Fernando Alonso Daha fazlası
Fernando Alonso
Alonso: "F1, daha fazla eğimli viraja sahip olmalı"
Formula 1

Alonso: "F1, daha fazla eğimli viraja sahip olmalı"

Aston Martin, Alonso'ya kontrat önerdiği iddiasını reddetti
Formula 1

Aston Martin, Alonso'ya kontrat önerdiği iddiasını reddetti

Alonso, gelişmeye devam ettiği takdirde F1'de kalma ihtimalini reddetmiyor Hollanda GP
Formula 1

Alonso, gelişmeye devam ettiği takdirde F1'de kalma ihtimalini reddetmiyor

Çok Okunanlar Bugün

İtalya GP: Sprint sıralama yarışını Bottas kazandı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!
Formula 1 Formula 1

İtalya GP: Sprint sıralama yarışını Bottas kazandı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!

Red Bull, Hamilton’ın zorlanmasının sebebinin motor gücünün azalması olduğunu düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Hamilton’ın zorlanmasının sebebinin motor gücünün azalması olduğunu düşünüyor

Hamilton, "Verstappen için kolay bir galibiyet olmalı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton, "Verstappen için kolay bir galibiyet olmalı"

Leclerc: "Beşinci sıra yarışa başlamak için güzel bir yer"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Beşinci sıra yarışa başlamak için güzel bir yer"

Verstappen, İtalya GP'sinin "basit" ve "kolay" olmasını beklemiyor
Formula 1 Formula 1

Verstappen, İtalya GP'sinin "basit" ve "kolay" olmasını beklemiyor

Horner: "Verstappen'in üçüncülüğü Perez’in fedakarlığı sayesinde oldu”
Formula 1 Formula 1

Horner: "Verstappen'in üçüncülüğü Perez’in fedakarlığı sayesinde oldu”

Gasly, İtalya GP'ye pit yolundan başlayacağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Gasly, İtalya GP'ye pit yolundan başlayacağını düşünüyor

Alonso: "Saf hızımızla 10. veya 11. olabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Saf hızımızla 10. veya 11. olabiliriz"

Son Haberler

Alonso: "Tek turluk sıralama turlarını getirmek, sprint yarışına yardım edebilir"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Tek turluk sıralama turlarını getirmek, sprint yarışına yardım edebilir"

Red Bull, Hamilton’ın zorlanmasının sebebinin motor gücünün azalması olduğunu düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Hamilton’ın zorlanmasının sebebinin motor gücünün azalması olduğunu düşünüyor

Gasly, İtalya GP'ye pit yolundan başlayacağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Gasly, İtalya GP'ye pit yolundan başlayacağını düşünüyor

Perez: "Sprint yarışı sıkıcıydı"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Sprint yarışı sıkıcıydı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.