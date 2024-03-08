Alonso: "Tek turda tuhaf şekilde yarıştan daha hızlıyız"
Fernando Alonso, Cidde'deki yarışın kendileri için daha zor geçeceğini tahmin ediyor.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Zak Mauger / Motorsport Images
Sıralama turlarının öne çıkan isimleri arasında yer alan Fernando Alonso, bir ara pole pozisyonu için savaşacak gibiydi.
Sonunda dördüncü olsa da, Aston Martin'in tek turdaki güçlü temposunu teyit etmiş oldu.
Alonso seans sonrası şöyle konuştu: "Sonuca şaşırdık, bu aracın tek turdaki performansı bizi hâlâ şaşırtıyor. Bence ikinci çizgi, bizim gerçek yerimiz değil."
"Bahreyn'de de gördük; antrenman ve sıralama turlarında çok güçlüydük. Yarışta ise McLaren, Ferrari, Red Bull ve Mercedes'in ardından en hızlı beşinci takım olarak 'doğal konumumuza' geri döndük. Bugün de aşağı yukarı aynı hikaye söz konusu."
"Tek turda son derece rekabetçiyiz ve araç iyi tepkiler veriyor. Ancak yarın için hâlâ çok endişeliyiz."
Yarış temposunun endişe konusu olduğunu doğrulayan Alonso, sözlerine şöyle devam etti: "Bahreyn'de yarış temposuna kıyasla tek turda kesinlikle daha hızlıydık. Burada ise dün yeni lastiklerle, yarış temposuna kıyasla daha iyiydik."
"Yani bir eğilim var, bu yıl tek turda yarış temposundan daha iyiyiz gibi görünüyor. Bu yüzden araç üzerinde birkaç ayarlama yaptık."
"Yarışta zorlanıyoruz gibi duruyor ama cevabı yarın akşam alacağız."
"Bence yeni lastikler bazen araçların performansını maskeliyor. Yarışta ise saklanmak mümkün olmuyor."
"Yarışta yavaş yavaş doğal pozisyonunuza geri dönüyorsunuz. Sanırım ilk dördü yakalamak için yapmamız gereken işler var ama umarım onların önünde başlayarak, yerimizi mümkün olduğunca savunabiliriz."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, in Parc Ferme after Qualifying
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP
Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor
Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"
Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar