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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Alonso: "Tek turda tuhaf şekilde yarıştan daha hızlıyız"

Fernando Alonso, Cidde'deki yarışın kendileri için daha zor geçeceğini tahmin ediyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Zak Mauger / Motorsport Images

Sıralama turlarının öne çıkan isimleri arasında yer alan Fernando Alonso, bir ara pole pozisyonu için savaşacak gibiydi.

Sonunda dördüncü olsa da, Aston Martin'in tek turdaki güçlü temposunu teyit etmiş oldu.

Alonso seans sonrası şöyle konuştu: "Sonuca şaşırdık, bu aracın tek turdaki performansı bizi hâlâ şaşırtıyor. Bence ikinci çizgi, bizim gerçek yerimiz değil."

"Bahreyn'de de gördük; antrenman ve sıralama turlarında çok güçlüydük. Yarışta ise McLaren, Ferrari, Red Bull ve Mercedes'in ardından en hızlı beşinci takım olarak 'doğal konumumuza' geri döndük. Bugün de aşağı yukarı aynı hikaye söz konusu."

"Tek turda son derece rekabetçiyiz ve araç iyi tepkiler veriyor. Ancak yarın için hâlâ çok endişeliyiz."

Yarış temposunun endişe konusu olduğunu doğrulayan Alonso, sözlerine şöyle devam etti: "Bahreyn'de yarış temposuna kıyasla tek turda kesinlikle daha hızlıydık. Burada ise dün yeni lastiklerle, yarış temposuna kıyasla daha iyiydik."

"Yani bir eğilim var, bu yıl tek turda yarış temposundan daha iyiyiz gibi görünüyor. Bu yüzden araç üzerinde birkaç ayarlama yaptık."

"Yarışta zorlanıyoruz gibi duruyor ama cevabı yarın akşam alacağız."

"Bence yeni lastikler bazen araçların performansını maskeliyor. Yarışta ise saklanmak mümkün olmuyor."

"Yarışta yavaş yavaş doğal pozisyonunuza geri dönüyorsunuz. Sanırım ilk dördü yakalamak için yapmamız gereken işler var ama umarım onların önünde başlayarak, yerimizi mümkün olduğunca savunabiliriz."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, in Parc Ferme after Qualifying

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

 

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