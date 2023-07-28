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Alonso: "Tek turda rakiplerimizden biraz daha yavaşız"

Fernando Alonso, Aston Martin'in özellikle sıralama temposunda rakiplerine kıyasla zaman kaybettiği görüşünde.

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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Üst üste podyumlarla sezona harika başlayan Aston Martin, son haftalarda en hızlı beşinci takım konumuna düştü.

Bu durum Spa'daki sıralama turlarında da devam etti. Fernando Alonso, seansı takım arkadaşının hemen önünde dokuzuncu bitirdi. 

Seans sonrası konuşan Alonso, şöyle dedi: "Sıralama turları epey stresli geçti."

"Her tur yeni bir oyun gibiydi; değişen tutuş seviyelerine uyum sağlamanız ve araca güvenmeniz gerekiyordu. Her tur virajlardan daha da hızlı geçiyorduk, bu yüzden bir tahmin oyunu gibiydi."

"Q1 ve Q2'de ilerleme kaydettik, ki bu ana hedeflerimizden biriydi."

"Üçüncü bölüm çok yakındı, yedincilikten birkaç ondalık uzaktaydık, muhtemelen bugün elde edebileceğimiz maksimum sonuç da buydu."

"AMR23'ün bugün iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum fakat özellikle sıralama temposunda ana rakiplerimizden birkaç ondalık geride kalıyoruz."

"Umarım Pazar günü bu hızın bir kısmını geri alabiliriz."

Silverstone merkezli takımın patronu Mike Krack ise iki aracın da ilk onda yer almasından memnun göründü.

"Her iki aracın da ilk onda yer alması zor bir günün ardından iyi bir sonuçtu."

"Pist kuruduğunda ve bu kadar hızlı geliştiğinde durum hiç kolay olmuyor fakat her iki sürücü de temiz ve düzenli turlar attı."

"Kendimizi Pazar günkü yarış için makul bir yere koyduk."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Mercedes, iki araç için farklı kanat seviyeleri ayarlamış

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