Alonso: "Tek bir yılda en büyük adım atan takım Aston Martin"

2008'de Honda sıralamanın sonlarında yer alıyordu ve Jenson Button ile Rubens Barichello sezonu sadece 14 puanla tamamlayabilmişlerdi.

2009'da Honda GP, Ross Brawn tarafından satın alındı ve o sezon Brawn GP öne çıkan takımlar arasında yer aldı.

Button, BGP01 ile sezonun ilk altı açılış yarışını kazandı ve bu da hem Pilotlar hem de Takımlar Şampiyonluğu almak için yeterli puan farkını oluşturmasını sağladı.

Fernando Alonso, Aston Martin'in son dönemdeki yükselişini Brawn GP'ye benzetti ancak Aston Martin'in 2022 ve 2023 yılları arasında rekabetçi olmayı başarmasının daha etkileyici olduğunu iddia etti.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, provisionally 3rd position, is interviewed by David Coulthard in Parc Ferme

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images