Alonso: "Tek bir yılda en büyük adım atan takım Aston Martin"

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2008'de Honda sıralamanın sonlarında yer alıyordu ve Jenson Button ile Rubens Barichello sezonu sadece 14 puanla tamamlayabilmişlerdi.

2009'da Honda GP, Ross Brawn tarafından satın alındı ve o sezon Brawn GP öne çıkan takımlar arasında yer aldı.

Button, BGP01 ile sezonun ilk altı açılış yarışını kazandı ve bu da hem Pilotlar hem de Takımlar Şampiyonluğu almak için yeterli puan farkını oluşturmasını sağladı.

Fernando Alonso, Aston Martin'in son dönemdeki yükselişini Brawn GP'ye benzetti ancak Aston Martin'in 2022 ve 2023 yılları arasında rekabetçi olmayı başarmasının daha etkileyici olduğunu iddia etti.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, provisionally 3rd position, is interviewed by David Coulthard in Parc Ferme Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

F1.com'a verdiği bir röportajda Alonso, "Ferrari 2020'de çok kötüydü."

"2022'de şampiyonluk için savaşıyorlardı, ya da yılın ilk iki ya da üç yarışını kazandılar diyebiliriz. Yani Ferrari geçen yıl büyük bir adım attı."

"Brawn GP de çok büyük bir adım atmıştı. Ancak düzenleme dışı bir değişiklikle bunu yakaladığı için muhtemelen en büyük adımı atan takım Aston Martin."

"Diğerlerinin hepsi yönetmelik değişikliği ile oldu, ayrıca bütçe sınırı ile böyle bir şey yapmak çok zor, ancak takımda çok yetenekli insanlar var. Şu ana kadar iyi bir başlangıç yaptık ve umarım bu sadece başlangıç olur." dedi.