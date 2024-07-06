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Formula 1 Britanya GP

Alonso: "Hakemler tehlikeli sürüş ile yarış hatasını birbirine karıştırıyor"

Fernando Alonso, F1'in tehlikeli sürüşleri önlemek için kullandığı ceza puanları sistemini desteklemekle birlikte, hakemlerin "yarış hatalarını tehlikeli sürüşle karıştırmaya" başladığını söylüyor.

Neva Ünsaldı
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Avusturya'da gerçekleştirilen son yarışta Alonso'ya üçüncü virajda Zhou Guanyu ile çarpışmaya neden olduğu için iki ceza puanı ve 10 saniye cezası verildi.

İspanyol sürücü zaman cezasını hak ettiğini kabul ederken, ceza puanlarının adaletsiz olduğunu, bunun bir hata olduğunu, tehlikeli sürüş olmadığını düşünüyor.

Alonso’nun Red Bull Ring'de karıştığı tek ceza durumu bu değildi. Nico Hulkenberg ile olan Sprint mücadelesinde de aynı ceza Hulkenberg’e verildi.

23 turluk yarışın sonlarında Alonso'yu geçmeye çalışan Hulkenberg, aşınmış Pirellilerle pistin dışına çıktı ve Alonso'yu da pistten çıkardı.

Aston Martin sürücüsü bunun da bir "hata" olduğunu ve ceza puanlarını gerektirecek bir "tehlike" olmadığını söylüyor.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Bence ceza puanları uygulamaya konduğunda, tehlikeli sürücülerin yarış yasağı olmadan ceza biriktirmesini önlemek içindi.”

“Sadece tehlikeli manevraları ve pistte birini tehlikeye atmayı önlemek içindi.”

“Bence şimdi yarış hatalarını tehlikeli sürüşle karıştırıyoruz.”

3. virajda bir yarış hatası yaptım ve Zhou Guanyu'ya çarptım ve 10 saniye cezasını hak ettim. Bence Nico da bir yarış hatası yaptı ve zaten bunun bedelini ödüyorsunuz.”

“Pozisyonu geri verirsiniz ya da 5 veya 10 saniye cezası alırsınız. Bu bir yarış hatasıdır, her zaman olacak ve geçmişte de oldu.”

“Anlamadığım şey, bu manevralardan kaynaklanan tehlike, çünkü tehlike yok.”

“Bir geçiş denemesi yapma teşvikini ortadan kaldırıyoruz. Çünkü bir yarış hatası yaparsanız, ceza puanlarıyla cezalandırılıyorsunuz.”

“Bu yüzden bazen arkada kalmak daha iyi çünkü sadece DRS geçişlerini teşvik ediyorlar, bu yüzden kimseyi geçmeye çalışamazsınız çünkü iki sürücüden birine ceza puanları veriliyor.”

“Bence bu yanlış.” dedi Alonso medya mensuplarına.

Ceza puanları 2014 yılında, Romain Grosjean'ın Belçika Grand Prix'si başlangıç kazasını tetiklediği için bir yarış yasağı ve 50.000 € para cezası almasının ardından tanıtıldı.

Ancak Alonso, Formula 1'in artık çok fazla kural koyduğunu düşünüyor.

“Tehlikeli sürücülerin her iki ya da üç hafta sonu ceza almasını ve insanları tehlikeye atmasını önlemeye çalışıyoruz,”

“Mesela [Romain] Grosjean'ın Spa'da Lewis ve benimle birlikte kaza yaptığı zaman vardı ve o yıl Monza'da bir yarış yasağı almıştı.”

“Bence kesinlikle şu an sahip olduğumuz kadar çok kuralımız hiç olmadı. Pit şeridinde geçiş yapamıyoruz, pit şeridinde hızlı gidemiyoruz, pistte yavaş gidemiyoruz, aslında hiçbir şey yapamıyoruz.”

“Ve evet, muhtemelen aşırı düzenleme var ve sürücüler olarak bazen hayal kırıklığına uğruyoruz, takımlar da öyle.”

“Ama buna aramızda bir çözüm bulmamız gerekiyor. FIA'yı bu konuda yalnız bırakamayız, mevcut kurallardan daha iyi bir şey önermemiz gerekiyor. Ve bu, hepimizin beraber yapması gereken bir şey.”

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