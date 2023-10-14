Alonso: "Taraftarlar takım radyosunun '%99'unu anlamıyor"

İspanyol pilot, takımın kötü bir strateji kararının ardından Japonya GP'si sırasında takım telsizini yayınladığı için FOM'u hedef aldı.

Suzuka'da ilk pite girenlerden biriydi, bu da daha uzun süre pistte kalanların gerisinde kalması anlamına geliyordu.

Bu durum onun takım telsizinden şunları söylemesine neden oldu: "Beni bu kadar erken pite alarak aslanların önüne attınız dostum, inanılmaz."

Alonso'nun takım telsizinden tartışmalı yorumlar yapma konusunda bir geçmişi var. 2015'te McLaren ile yarıştığı Suzuka yarışı sırasında düşük performanslı Honda motoruna atıfta bulunarak 'GP2 motoru' demesi en ünlü telsiz mesajıydı.

Pilotlar daha önce, anlam dışına çıkarılabilecek radyo mesajlarını yayınladığı için yayın kuruluşuna karşı duydukları hayal kırıklıklarını dile getirmişlerdi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso, Suzuka'daki durumun da böyle olduğuna inanıyor ve yarış öncesinde mühendislerle özel olarak yapılan görüşmeleri bilmedikleri için taraftarların 'resmin tamamını göremediğini' açıklıyor.

Alonso, "Benim için bir sorun yok. Açıkçası, Suzuka'da konuyu anlamak zordu."

"Hatta, sanırım, Suzuka'da yarışından sonra motorsport.com radyo mesajımı pitten sonra trafikte olmama bağlıyordu."

"Biraz şaşırdım çünkü takımla görüşürken bu konuda ne gibi bir olumsuzluk olduğunu bilmiyorum."

"Açıkçası, taraftarların hafta sonunun nasıl geçtiği, Pazar sabahı yaptığımız toplantılar hakkında hiçbir bilgileri yok."

"Pazar günü Suzuka'da gridde yaptığımız konuşmada bile 'Çok pite girmeyelim, çünkü düzlüklerdeki hız eksikliğimiz nedeniyle trafiğe takılacağız' diyorduk."

"Dolayısıyla, radyo yayınlandığında, mesajlardaki olgunluk ve karmaşıklık seviyesini insanların %99'u anlayamıyor."