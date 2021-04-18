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Formula 1 / Son dakika

Alonso, tamamladığı ilk yarışta çok şey öğrenmiş

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Fernando Alonso, geri dönüşünden sonra tamamladığı ilk yarışta çok şey öğrendiğini ve kendisini, öncesine göre daha iyi hissettiğini belirtti.

Alonso, tamamladığı ilk yarışta çok şey öğrenmiş

Fernando Alonso, dünkü sıralama turlarında Esteban Ocon'dan epey yavaş kalmış ve güven eksikliği yaşadığını söylemişti.

Bugünkü yarışta zaman zaman iyi performans gösteren Alonso, bazı bölümlerde pek de iyi değildi ve ayrıca yarıştan önce gride geliş turunda, bariyerlere çarparak ön kanadına hasar verdi.

Yarışın ardından konuşan Alonso, bu zorlu şartlar altında çok fazla deneyim kazandığını belirtti.

Alonso, "Puan almaya yakındık, fakat başaramadık. Yine de yarışın gidişatından memnunum ve bunun bitirdiğim ilk yarış olduğunu hatırlamam lazım, bu yüzden tüm bu deneyim ve hislerden memnunum."

"Tamamladığım her turun ardından, araçla ilgili pek çok şeyde kendimi daha iyi hissediyorum sürekli yeni şeyler öğrenmeye devam ediyorum."

"Bugün, özellikle yarışın başlangıcındaki ve ortasında bu zorlu şartlar göz önüne alındığında finiş görmek önemliydi. Bugünkü yarış, hissiyat ve deneyim anlamında iki ya da üç kat daha değerliydi." dedi.

Alonso, Formula 1'de çok fazla test yapamadıklarını ve Imola'nın pek çok anlamda kendileri için iyi bir test olduğunu söyledi.

Yarışlarla ilgili en iyi şeyin ne olduğu sorusuna Alonso, "Her şeyden biraz diyebilirim: Başlangıçtaki zorluk, pist koşullarını yorumlamanın getirdiği zorluk vb. gibi şeyler."

"Antrenman yapamadık. Roland Garros veya Wimbledon'a tenis maçı oynamaya gittiğiniz zaman, insanlar sizin bu zeminde biraz antrenman yaptığınızı ve ve koşullara uyum sağladığınızı bilirler. Formula 1'e gelirsek, Bahreyn'de üç günlük test yaptık, her sürücünün bir buçuk günü vardı ve sonrasında şampiyonaya başladık. Bu, herhangi bir antrenman yapmadan Olimpiyat Oyunları'na hazırlanmak gibi. Yaptığımız şey tam olarak bu."

“İlk turlarda zaten çok şey öğrendim, ancak yarış boyunca sadece böyle bir durumda görebileceğiniz güvenlik aracı ve kırmızı bayrak gibi şeyler vardı."

"Tüm bu deneyimi kullanacağım ve araçta daha rahat olacağım. İlk turda, 63. turdaki kadar rahat değildim. Bu, her gün yaşadığım şey." cevabını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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