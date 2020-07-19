Alonso tamamen Indy 500'e odaklandı

Fernando Alonso, 2021 Formula 1 sezonunda Renault ile spora geri döneceğini resmen açıklamıştı.

İspanyol pilot, yılın sonuna doğru Fransız üretici ile çalışmalara başlayacak. Enstone'a gidip takımla tanışması beklenen İspanyol pilotun birkaç F1 yarışında padokta yer alması bekleniyor. Ayrıca bu yıl simülatörde Renault ile çalışmalar yapması da planlanıyor.

Fakat Alonso, tüm bunlardan önce McLaren ile katılacağı Indianapolis 500'ü başarılı şekilde bitirmek istiyor.

Triple Crown'ı kazanmayı hedefleyen Alonso, “Şu anda tamamen Indy 500'e hazırlanmaya odaklandım."

"Tek Amacım Triple Crown unvanını kazanabilmek için Indy 500'ü kazanmak."

"Şu noktada Formula 1'i düşünmüyorum. Fakat Indy 500'ü geride bıraktıktan sonra Renault ile olan ortaklığımıza odaklanacağım."

"Takımla yarışlara gideceğim ve simülatörde vakit getireceğim. Gelecek yıl gride dönüyorum ve bunu gerçekten istiyorum. ” dedi.

Alonso, Indinapolis'te kullanacağı kask tasarımını yakın zamanda tanıtmayı planladığını da belirtti.