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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Alonso: "Takvimde artık kesinlik yok"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso, içinde bulundukları COVID-19 durumu göz önüne alındığında, 2021 takviminin kalan kısmında artık herhangi bir kesinlik olmadığını söyledi.

Alonso: "Takvimde artık kesinlik yok"

Küresel COVID-19 pandemisi, Formula 1 takvimi için sorun yaratmaya devam ediyor ve 2021 sezonunda şimdiye zaten pek çok değişiklik yapıldı.

Formula 1, Kasım ayında yapılması planlanan fakat iptal edilen Avustralya GP'nin yerine yeni bir yarış ararken, şimdi de Japonya Grand Prix'si iptal edildi.

Türkiye Grand Prix'si de İngiltere'de uygulanan karantina kuralları ve Türkiye'nin kırmızı listede olması nedeniyle bir kez daha tehlike altında.

Tüm bunlar göz önüne alındığında Alonso, 2021'in kalanı için hiçbir şeyin kesin olmadığı görüşünde.

EFE'ye konuşan Alonso, "Japonya'yı seviyorum ve oradaki pist de hoşuma gidiyor. Yarışın iptal olması iyi bir haber değil."

"Bence hepimiz Japonya'ya gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorduk. Fakat alınan her karar herkesin iyiliği ve güvenliği için alınıyor. Bunu sonuna kadar destekliyoruz."

"Bence yılın geri kalan kısmı için takvim hâlâ biraz değişebilir çünkü durumu belirsiz olan bazı yarışlar var."

"Yani sürekli takip edeceğiz. Güvenli olan ve iyi karşılandığımız yerlerde yarışacağız. Artık her yarışın haftalar öncesinden kesinleştiği bir takvim olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Formula 1 yaz arasından sonra tekrar döndüğünde, ilk tura Spa Francorchamps olacak.

Alonso bu konuda şöyle dedi: "Spa'da her zaman hoş anılara sahiptim. Formula 3000'de yarışırken Spa'da elde ettiğim zafer, F1 [kariyerim] için bir tür dönüm noktası oldu."

"Oradaki bu zaferden sonra Formula 1 takımlarından telefonlar almaya başladım ve F1 takımlarının bana olan ilgisi arttı. F1 söz konusu olduğunda, beni parlatan şey buradaki yarış oldu."

"Ayrıca WEC'te yarışırken burada aldığımız iki zaferi de çok iyi hatırlıyorum. Özellikle 2019'daki çılgın yarışı çok iyi hatırlıyorum çünkü neredeyse aynı gün içinde dört mevsimi yaşamıştık."

Alonso, bu yıl iki yıllık aradan sonra Alpine ile Formula 1'e geri döndü. İspanyol pilot, bıraktığı zamana kıyasla sporda pek bir değişiklik olmadığını düşünüyor.

“Doğruyu söylemek gerekirse her şey 2018'de olanlara benziyor."

"Geriye dönüp baktığımda, aynı takımlar var ve aynı takımlarda aynı insanlara sahibiz... Baskı olan taraf Red Bull'dan gelen baskı ile Mercedes'ti. Şimdi, [Lewis] Hamilton [Mercedes] ve [Max] Verstappen [Red Bull] şampiyonluk için savaşıyorlar, yani hâlâ aynı görünüyor."

"Yani son iki yılda bu anlamda benim için herhangi bir değişiklik ya da sürpriz olduğunu düşünmüyorum."

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