Alonso: "Takımlar şampiyonasındaki ikinciliği geri almaya çalışacağız"
Fernando Alonso, bu hafta sonu yapılacak Avusturya yarışında çok sayıda puan alarak şampiyona ikinciliğini Mercedes'ten geri almalarını umuyor.
Fernando Alonso, son yarış Montreal'de güçlü bir hafta sonu geçirdi ve podyuma çıkmayı başardı. Aston Martin hafta sonu boyunca çok güçlüydü ve Alonso ilk kez yarış sonunda lidere bu kadar yakındı.
Bu hafa sonu Red Bull Ring yarışı yapılacak ve İspanyol pilot, hedefinin takımlar şampiyonasındaki ikinciliği geri almak olduğunu belirtti.
"Kanada'da podyuma geri dönmek harikaydı. Hazırladığımız güncellemeler işe yaradı ve şimdi Avusturya'da ayarları en iyi hale getirmeye çalışacağız."
"Burada hızlı ve kısa bir tur var, ki genellikle iyi bir yarış ve geçiş fırsatları sunuyor. Kaçış alanlarına dikkat etmeli ve sert kerblerin araca zarar vermesinin önüne geçmelisiniz."
"Neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."
"Hedefimiz mevcut formu korumak ve takımlar şampiyonasında ikinciliği geri almak amacıyla takım için çok sayıda puan toplamak olacak."
Lance Stroll de mümkün olan en yüksek puanı almayı hedefliyor.
"Önümüzdeki birkaç ay içinde çok farklı yarış pistlerinde yapılacak dört yarış için Avrupa'ya dönecek olmak heyecan verici."
"Red Bull Ring iki bölümden oluşan zorlu ama kısa bir pist. Birincisi üç DRS düzlüğü var, ikincisi hızlı virajlardan oluşuyor, bu nedenle burada yarışmak ilginç."
"Bu hafta sonu sprint formatı olacak, bu nedenle aracı ayarlamak ve sıralama turlarına hazırlanmak için elimizde yalnızca bir Cuma antrenman seansı olacak."
"Sprint yarışı, hafta sonuna girerken göz önünde bulundurmamız gereken bir başka unsur olacak."
"Hedefimiz mümkün olan en yüksek puanı almak."
Lance Stroll, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
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