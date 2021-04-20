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Formula 1 / Haberler

Alonso: ‘’Takımda yeni olmam, mevcut formum için bir bahane olamaz’’

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Fernando Alonso, uzun süredir Formula 1 araçlarıyla yarışmamış olmasının, Emilia Romagna hafta sonunda gösterdiği kötü performansının bahanesi olmayacığını söyledi.

Alonso: ‘’Takımda yeni olmam, mevcut formum için bir bahane olamaz’’

Formula 1’den uzak geçirdiği iki sezonun ardından spora geri dönen İspanyol pilot, seriye dönüşünden sonra, hâlâ yeni Alpine aracına tamamen alışamadı.

Alonso, Bahreyn Grand Prix’sinde gösterdiği güçlü performansın ardından Imola’da biraz daha zorlandı.

Sıralama turlarında Malezya 2017’den beri ilk defa bir takım arkadaşına geçilen İspanyol pilot, Pazar günü gride gidiş turlarında bariyerlerle girdi. Alonso, aracı gride geri götürebilse de yarıştaki temposu da fazlasıyla güçlü değildi.

İspanyol pilot, bütün yarış boyunca orta sıralarda dolanmasının ardından, yarış bittikten sonra Kimi’ye gelen ceza ile bu kaotik yarışı 10. sırada tamamlayarak kendi adına sezonun ilk puanını topladı.

Fernando Alonso, Alpine A521 , in the pits

Fernando Alonso, Alpine A521 , in the pits

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bu sezon takım değiştiren, yeni araçlara ve takımlara adapte olmaya çalışan pilotların diğerlerine nazaran daha çok zorlandığı bir hafta sonunda Alonso, ıslak koşulların ve yağmurun yeni araçlara adapte olmaya çalışanlara yardımcı olmadığını belirtti. Ancak İspanyol pilot, bunun bir bahane olarak kullanılamayacağını da ekledi.

Konu hakkında konuşan Alonso, şu ifadeleri kullandı: ‘’Attığımız her turun ardından, (takım değiştiren sürücüler olarak) daha rahat hissettik.’’

‘’Imola’daki şartlarla sayesinde, burada normalin 3 katı bir tecrübe yaşadık. Çünkü ilk turdan son tura kadar koşullar ve yol tutuşu seviyeleri değişti. Buna ek olarak; Kırmızı bayrak çıktı, gridden start aldık sonrasında bir de güvenlik aracı arkasında bir start aldık.’’

‘’Normalde 4-5 yarışta üstünden geçilip üzerinde çalışılacak birçok şeyi, tek bir yarışa sığdırıp tek bir yarışta yaşamış olduk.’’

‘’Yani, öğrendiğim şeylerden mutluyum. Ayrıca aracın ıslak zemindeki hissiyatından da mutluyum. Islak koşullarda, sadece bir kuru yarış çizgisinin oluştuğu koşullarda, bu aracı ilk defa sürdüm. Yani analiz edilebilecek çok fazla bilgi topladık.’’

‘’Hissiyat açısından, son turda ilk tura göre yüzde 300 daha rahat hissediyordum. Ancak bu, bugünkü performansım için bir bahane olamaz. Bugün iyi bir performans sergilemedim. Bir dahaki sefere daha hazırlıklı olmam gerek.’’

‘’Araçta çok ya da az vakit geçirmenizi kimse umursamıyor. Gelecek sefer daha hazırlıklı olacağım.’’

Bunlara ek olarak Alonso, spora dönüşünde her şeye yeniden alışmanın biraz zaman alacağını bildiğini ve memnun olabileceği bir seviyede performans gösterebilmesi için birkaç yarışa daha ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Adaptasyon süreci hakkında konuşan Alonso, ‘’Performans seviyesi olarak, olmayı beklediğim yerdeyim ama hep daha fazlasını istiyorsunuz. Araca daha çok güvenebilmek istiyorsunuz. Bahreyn’de ve burada (Imola’da) araca güvenemiyordum ve Portimao’da da güvenemeyeceğim.’’

‘’Bu his bir gecede gelmiyor. Biraz zaman alacak ama ben çalışmak ve daha iyi olmak için buradayım. Böyle bir yarış güven oluşturmakta oldukça yardımcı oluyor çünkü zorlu koşullarda aracı hissediyorsunuz. Sıradan bir yarıştan daha çok öğreniyorsunuz.’’ ifadelerini kullandı.

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La Gazzetta dello Sport 2021 tahmini pilot maaşlarını açıkladı

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Seri Formula 1
Editör Can Çarpıcı

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