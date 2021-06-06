Alonso: "Takıma 'sonuç ne olursa olsun zorlayacağım' dedim"

Fernando Alonso, Bakü'de gerçekleştirilen yarışta iyi bir performans ortaya koydu ve sekizinci sıradan başladığı yarışta ilk turda yedinci sıraya yükselmeyi başardı.

Ancak Alpine'in temposu yeterli değildi ve İspanyol pilot sıra kaybetmeye başladı. Ardından erken bir pit stop yaparak yükselmeye çalıştı.

Kırmızı bayraktan önce 10. sırada olan Alonso, kırmızı bayraktan sonra startta dört sıra birden yükselerek damalı bayrağı altıncı sırada gördü.

Alonso yarışıyla ilgili şöyle dedi: "Evet, çok mutluyum. Yarışa yeniden başlamadan önce takımla konuştum ve onlara 'bakın, zorlayacağız, eğer bir boşluk varsa, oraya gireceğim. Eğer herhangi bir puan kaybedersek ya da duvara girersek ya da ön kanadımızı kaybedersek, o zaman çok kötü olacak ama en azından deneyelim' dedim. Sonuç olarak çok eğlenceliydi, ardından pek tatlı olmayan iki tur vardı. Başka bir yeniden başlatma daha olsa güzel olurdu! (gülüyor)"

"Bitime iki tur kala 10. sıradaydım ve son turlar çok verimli geçti. Dediğim gibi eğlenceliydi. Sonunda bu iki turluk yarışta pek çok fırsat vardı. Herkes çok agresifti ve pozisyonlarımızı geri kazanmaya çalıştık. Bazı iyi puanlar almayı başardık ve bu yüzden takım adına mutluyum. Bizim için sağlam bir hafta sonu oldu ve bence onuncu sıra hafta sonundan ayrılırken bizim için küçük bir ödül oldu, bu yüzden altıncı sıradan memnunum." "

"Araç da çok iyi çalıştı. Gerçek şu ki, tüm takım, ekipteki çocuklar son üç ya da dört Grand Prix'de başlangıçlar konusunda harika bir iş çıkardılar. En iyi başlangıcı alma konusunda her zaman ilk üçün içindeyiz. Bu elbette yardımcı oluyor ve bundan en iyi şekilde faydalandık."

"Bugün her şeyi iyi gitti, bazen de yanlış gidiyor. Fakat biz her zaman aynı şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Bugün kendi açımızdan biraz şanslıydık ve açıkçası hâlâ yapacak çok işimiz var çünkü bence bu noktaya kadar yarış boyunca biraz yavaştık. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor ama sonunda öğleden sonramızı biraz daha pozitif hale getiren küçük bir ödül oldu."

"Hafta sonunun oldukça sağlam olduğunu ve 10. sıranın hem takım hem de benim için yeterli bir ödül olmadığını düşünüyorum, bu yüzden şimdi daha mutluyum."

"Kendimi giderek daha rahat hissediyorum. Monako'da bile 1. antrenman, 2. antrenman, 3. antrenman ve pazar günü araç ile olan güvenim ve hızım çok olumluydu. Fakat Cumartesi günü 17. oldum ve orada hikayenin sonu bu oldu. Bunu bir kenara bırakırsam Portekiz'den beri oldukça mutlu olduğum bir çizgi var."

Alonso, erken pit stopuyla ilgili şöyle dedi: Doğruyu söylemek gerekirse biraz tempo eksikliğimiz vardı ve stratejide yaratıcı olmaya çalıştık. İlk güvenlik aracında fırsatı kullandık fakat tempo olarak 0.3 veya 0.4 saniye eksiğimiz vardı. Bu da tüm stratejiyi öldüren bir şeydi. Bu yüzden sonraki yarışlar için duruma bakmamız gerekiyor. Fakat bugünden memnunum. Sonraki haftalarda neler olacağını göreceğiz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21,and Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images