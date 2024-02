Alonso, takıma katılan beslenme uzmanlarının formunu arttırdığını düşünüyor

Aston Martin geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde yaşlı kurt Fernando Alonso ile podyumlar elde etmişti.

Bu sezon 42 yaşında olacak olan çifte şampiyon Alonso, sezon öncesi çalışmalarının daha öncekilerden farksız geçtiğini ama tarihin en uzun Formula 1 sezonuna da özel çalışmalar yaptığını söyledi.

Alonso, "Sezon hazırlıkları normal geçti. Önceki sezonlara göre değişen bir şey yok. Aralık ayında biraz tatil yaptık, Noel'i İspanya'da ailemiz ve arkadaşlarımızla geçirdik ve ardından ocak ayında yavaş yavaş antrenörlerimiz ve fizyoterapistlerimizle sezon öncesi antrenmanlarına başladık."

"Ayrıca beslenme uzmanı da takıma geldi. Geçen yıl gördüğümüz zayıflıklardan ders çıkarmaya çalışıyoruz ve her yıl sezona daha zinde, daha hazırlıklı ve Formula 1'deki en uzun sezon için daha hazır girmeye çalışıyoruz. Her zamankinden daha iyi hissediyorum ki bu her zaman iyi bir şeydir." dedi.

Geçtiğimiz yılın sonunda yaşından dolayı daha ne kadar süre daha devam edeceğini bilmediğini açıklamış olan Alonso'ya, fikrini değiştirip değiştirmediği sorulduğunda, "İyi hissediyorum. Başta da söylediğim gibi her zamankinden daha zinde hissediyorum."

"Her sezon yaptığımız tüm fiziksel testlerde elde ettiğimiz rakamlar, bu yıl şimdiye kadarkilerin en iyisiydi. Ama biliyorsunuz, bu yıl biraz daha farklı çalışıyordum. Ayrıca, dediğim gibi, takıma beslenme uzmanları geldi, bu da olaylara bakış açımızı ve vücudu hazırlama şeklimizi biraz değiştirdi."

"Hayatta yaptığım her şey ve son birkaç ayda yaptığım her şey, kendimi çok uzun bir sezona her zamankinden daha iyi hazırlamak içindi. Ayrıca araç kullanmaya devam etmek istersem, kendimi her zamankinden daha iyi olacak şekilde hazırlamam gerekir."

"Gelecek yıl ya da önümüzdeki birkaç yıl için bir projeye dahil olursan, önce kendimi buna hazırlamam gerekir. Formula 1'de sadece sürmek ve eğlenmek için birkaç yıl daha sürmeyeceğim. Ben o tür bir sürücü değilim. O tür bir insan değilim."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sürmeye devam etmek istiyorsam, bunun nedeni kendimden başlayarak takıma pist dışında, simülatör çalışmalarında, pazarlama çalışmalarında ve pistte sonuç almak için %200 verebileceğimi bilmemdir. Bu yüzden yarışmaya devam etmek istemem ihtimaline karşı hazırlık yapıyorum." dedi.

Verdiği bu yanıttan daha uzun süre devam etmek istediği anlaşılan Alonso'ya, Hamilton'ın boşalan koltuğunun ardından ortaya çıkan fırsat sorulduğunda ise, "Yarışmaya devam etmek istersem, seçeneklerin neler olduğunu göreceğiz."

"İlk önceliğim her zaman Aston Martin ile oturup görüşeceğim. Geçen yıl bana bir parçası olmaktan gurur duyduğum bu organizasyona katılma fırsatı verdiler, yeni fabrikayla, devam eden her şeyle, bu takımda büyük bir gelecek var. Burada uzun yıllar yarışmak için her türlü olasılığı değerlendirmek istiyorum." dedi.

Yeni sezon hazırlıklarının nasıl geçtiği ve bu uzun sezona nasıl motive olduğu sorulunca Alonso, "Genellikle aynı testleri yapıyoruz. Alplerde, İtalya'da, dağlarda yaptığımız ilk bölüm, kardiyo yaparak geçti. Reaksiyon performansımı ölçmek için ışıklarla reaksiyon testleri yaptık. Ayrıca spor salonunda ağırlık antrenmanı yaparak geçti."

"Son beş ya da altı yıldaki bazı testlerde özellikle kas açısından performansta çok az bir düşüş olduğunu gördük. Çünkü 30 ya da 35 yaşından itibaren biraz kas kaybedersiniz. Bu yıl ise, maksimum seviyelere tekrar geri döndük ve bu kısmen değişen beslenme şeklimden kaynaklandı."

"Yaş faktörünü telafi etmek için kardiyoda tepkiselliği veya dayanıklılığı kaybetmeden biraz kas kazanmaya çalıştık. Bunlar şaşırtıcı sonuçlardı ve bence çok olumlu."

"Geçen yıl sezonun normalden daha erken bittiği ve antrenman yapmak için daha fazla zamanım olduğu doğru olsa da, benim için daha önce sahip olduğumdan çok daha fazla zamana sahip bir kış oldu."

"Kış boyunca her zaman yapmam gereken bir şeyler vardı. Takım değiştirdim ve bu yüzden fabrikada bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Bu kez kendime zaman ayırdım."

"Başka araçlar sürdüm ve bu da sezon öncesi döneme hayatımın en iyi formunda girmeme yardımcı oldu. Bu da mantıken beni devam etmeye teşvik ediyor." dedi.