Alonso, Renault'ya dönüşle ilgileniyor!

Motorsport.com akşam saatlerinde Ricciardo ile McLaren'ın resmi olarak anlaştığını öğrendi. Carlos Sainz'ın Ferrari ile resmi imzaları atmasının ardından Ricciardo anlaşması resmen açıklanacak.

Her iki sürücünün de 2020 sezonunun sonuna kadar iki yıllık anlaşması bulunuyordu. Ancak Sainz'ın McLaren ile 2021 için sözleşme uzatma opsiyonu vardı.

Ricciardo'nun ayrılma kararı sonrası Renault'da bir koltuk boşalmış oldu ve Fransız üretici şimdi 2021'de hangi pilotla yarışacağını değerlendiriyor.

Adam Cooper'ın haberine göre Fernando Alonso, üçüncü kez takımla çalışmak için istekli olduğunu Enstone merkezli ekibe bildirdi.

Alonso ve Renault bugün birbirleriyle alakalı çeşitli paylaşımlar yapmışlardı.