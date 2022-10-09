Alonso: "Takım iki pit stopu da söylediğimden geç yaptı"

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Fernando Alonso, bugün ilk pit stopunu en geç yapan isimlerden birisiydi ve bundan ötürü birkaç sıra kaybetti.

Sonrasında ikinci bir pit stop daha yapan İspanyol pilot, son anlarda Sebastian Vettel'i yakaladı ancak Alman pilotu geçemedi.

Yarışı yedinci bitiren Alonso, şöyle dedi: "Yarış eğlenceli ama bir o kadar da kaotikti. Ortaya koyduğumuz gösteriyle, taraftarları memnun ettiğimiz için mutluyum. Takım çok fazla puan topladı ama daha iyisini yapabilirdik."

"Yağmur, güvenlik aracı ve kırmızı bayraklar nedeniyle yarışı kontrol etmek zordu. Gelecekte daha iyi olabilmek için araştırılması gereken birkaç şey oldu."

"Başlangıçta Seb ile yaşadığımız olayı görmedim. Bir dokunuş hissettim ama sanırım kimse o şartlarda bir şey görmüyordu. Sadece bir darbe hissi vardı fakat nereden geldiğini anlamadım. Neyse ki araçta bir şey yoktu."

Fernando Alonso, Alpine A522, Nicholas Latifi, Williams FW44 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bugün seçtiğimiz stratejiler bizim lehimize değildi. Sürekli yanlış seçimler yaptık. Önce geçiş lastiklerine geçmek için çok geç pite girdik ve bu yüzden sıra kaybettik. Sonra bitime altı tur kala ikinci pite girdik, ki bence çok kaldık. Bu yüzden de yarışı bulunduğum yerde bitirdim."

"Her ikisinde de daha erken pit yapmak istiyordum ama belki de bugün mikrofonum çalışmıyordu bilmiyorum."

"Bana göre son pit stopu 10, 11 ya da 12 tur kala yapmalıydık. Neden böyle olduğunu bilmiyorum çünkü erkenden pite girmek yerine bitime altı tur kala pite girdik. Böyle davranarak önemli bir fırsatı kaçırdık."

Alonso, yarışın bittiğini anlamadığını, takımın kendisini uyardığını söyledi.

"Bugün seçimlerimiz harika değildi. Dediğim gibi ilk pit stop çok geç yapıldı, bu yüzden bolca sıra kaybettim ve sonunda bir kez daha pite girmeye karar verdik. Sonunda 1 ve 2 tur daha olsa, daha fazla sıra kazanabilirdim."

"Son turun aslında yarışın son turu olup olmadığını bilmiyordum, bu konuda son virajda uyarıldım. Sanırım herkes için aynı şey geçerli ama aracın içinde biraz kaotik hissettim."

"FIA için zor bir hafta sonu ya da zor bir pazar günü oldu. Max [Verstappen] dünya şampiyonu oldu ama 20 dakika önce değildi. Bu bence Pazar gününün nasıl geçtiğini biraz özetliyor."

"FIA ile konuşmamız gerekiyor çünkü 2014'te Jules'ün [Bianchi] yaptığı kazadan sonra bunun bir daha yaşanmaması için tüm sistemi değiştirdiler ve bugün pistte tekrar çekici olduğunu gördük. Güvenlik Aracı, sarı bayrak ya da kırmızı bayrak olması fark etmiyor, bir çekicinin yalnızca araçlar pit yolunda olduğunda ve yarış durduğunda piste çıkması gerekiyor."

"FIA'ya yardımcı olmaya çalışacağız, bunun nasıl ve neden olduğunu ve emri kimin verdiğini görmeye çalışacağız. O zaman ne olduğunu anlarız, şu an ne söylesek boş."