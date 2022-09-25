Alonso: "Takım değiştirirken asla 100% emin olamazsınız"

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Alonso, 2023'te Alpine'den ayrılarak Aston Martin'e geçecek.

İspanyol pilot, başka bir takıma geçme kararının zor olduğuna ve pilotların geçiş yaptıklarında verdikleri karardan asla '100% emin olamadıklarına' inanıyor.

RacingNews365 de dahil olmak üzere medyaya verdiği demeçte Alonso, "Takım değiştirme ya da herhangi bir kariyer hamlesi yapma kararı almak her zaman çok zor."

"Hiçbir zaman bu karardan 100% emin olamazsınız." dedi.

Alonso 2015'te Ferrari'den, güç ünitesi tedarikçisi olarak Honda ile anlaşan McLaren'a geçtiğinde zor bir dönem geçirmişti.

Bu geçiş, kendisinin veya takımın beklediği sonuçları vermedi ve 2018'in sonunda, iki kez Le Mans 24 saat yarışını kazanmak ve hem Indy 500 hem de Dakar Rallisi dahil olmak üzere diğer motor sporlarında yarışmak için F1'den ayrılmıştı.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Alessio Morgese

İspanyol pilot, şu anki takımı Alpine'den ayrılmanın kendisi için zor olacağını da belirtti.

Alonso, 2005 ve 2006'da takımın adı Renault iken iki şampiyonluk kazanmıştı, 2021'de Alpine'e üçüncü kez katılmış oldu.

Takıma geri döndüğü diğer bir olay ise 2008 yılında, McLaren'da geçirdiği ve takım yönetimiyle arasının açılmasıyla sonuçlanan bir yılın ardından gerçekleşmişti.

Bu, 2009'da iki yıllığına Renault'ya geri dönmesine ve ardından 2010 ile 2014 arasında dört yıl boyunca Ferrari ile yarışmasına yol açtı.

Enstone merkezli takımla böyle bir geçmişe sahipken, takımdan ayrılma seçeneğinin 'duygusal olarak' zor olduğunu, ancak bunun doğru bir karar olduğunu düşündüğünü söyledi.

Alonso, "Bu durum beni oldukça zorladı, özellikle de Alpine'den ayrılmak duygusal olarak zor olduğu için."

"Ama doğru olduğunu hissettiğim şeyi yaptım ve mutluyum." dedi.