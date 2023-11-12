Alonso: "Takım değişikliğinin nihayet işe yaradığını görmek harika"

Fernando Alonso, kariyeri boyunca genellikle yanlış zamanda yanlış yerde olmak gibi tuhaf bir durum içindeydi.

Nihayet Aston Martin projesi beklendiği gibi gidiyor hatta beklentilerin üzerine çıkmış urumda.

Bu yıl pek çok podyum alan Alonso, GQ'ya verdiği röportajda sezon başında takıma katılırken bunu beklemediğini kabul ediyor.

Aston Martin'in bu yıl bu kadar hızlı olmasını bekleyip beklemediği sorusuna Alonso, "Güzel bir sürpriz oldu, yalan söylemenin anlamı yok..."

"Takıma katılan yeni insanlardan ötürü umutluyduk. Ne yaptıklarını biliyor gibiydiler ama bu uzun vadeli bir projeydi."

"2023'te sürekli olarak ilk onda mücadele etmeyi, belki bir ya da iki podyum almayı ve ardından 2024'te podyum için düzenli şekilde yarışmayı düşünüyorduk."

"Sezonun ilk yarısında kendimizi düzenli olarak podyum için mücadele ederken bulduk ve bu kesinlikle sürpriz oldu. Dolayısıyla çok mutluydum."

"Formula 1'de hayal kırıklığı yaratan yıllardan ve hamlelerden sonra, bu kez takım değişikliğinin gerçekten işe yaradığını hissetmek çok güzeldi."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, 3. sıra, Lance Stroll, Aston Martin F1 Takımı, Aston Martin takımı yarıştan sonra kutlama yapıyor

Başarının biraz erken geldiğini kabul eden İspanyol pilot, "Elbette erken geldi. Çok erken diyemem fakat biraz beklenmedik zamanda oldu." dedi.

Alonso zor zamanlarda motivasyonunu korumayı başardı ve şimdi bunun meyvelerini alıyor gibi görünüyor.

Diğer tarafta Lewis Hamilton, yılardır aynı takımla çalışıyor ve büyük başarılar yakaladı.

Eğer Hamilton, kendisinin son on yılda sürdüğü araçlara sahip olsaydı bırakıp bırakmayacağı sorusuna Alonso, "Bu konuda bir şey söylemek zor. Farklı kişiliklerimiz ve motivasyonlarımız var."

"Lewis, rekabetçi bir araca sahip olmadığı dönemlerde işine odaklanmayı ve rekabetçi kalmayı her zaman çok iyi başardı."

"Bu dönemler çok fazla değildi ama her zaman yüksek seviyede performans gösterdi."

"Şimdi en iyi araca sahip değil, Red Bull sporu domine ediyor ama o her zaman savaşıyor."

"İkinci sıra için Perez'i kovalıyor ve asla pes etmiyor. Lewis'in bu kadar çok şampiyonluk kazandıktan sonra böyle motive kalması hepimizi motive ediyor." cevabını verdi.