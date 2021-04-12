Alonso, takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı düşüncelerine "gülüyor"

Fernando Alonso, Formula 1 kariyeri boyunca pist üstünde iyi bir performans gösterse de, zaman zaman "fazla politik" olmasıyla suçlandı. Özellikle Lewis Hamilton'la McLaren'da yaşadığı şeyler, İspanyol sürücüye olan bakış açısını olumsuz etkiledi.

Bu görüşlerin aksine Alonso'nun eski takım arkadaşlarıyla iletişimde olduğu, sosyal medya paylaşımlarından veya bu tarz şeylerden belli oluyor.

Yine de Alonso'nun yeni takım arkadaşı Esteban Ocon ile olumsuz bir ilişkiye sahip olabileceği yönünde olumsuz görüşler de var.

El Mundo Deportivo olan son röportajında Jarno Trulli, Giancarlo Fisichella ve Le Mans'da birlikte yarıştığı takım arkadaşlarıyla hâlâ dost olduğunu söyleyen Alonso, "Stoffel, Jenson ve şimdiki takım arkadaşım Esteban'la da durum aynı."

"Esteban, Bahreyn testiyle yarış arasında karting yapıyordu ve birlikte sürüş yapabilmemiz için ona şirketimden bir tane karting gönderdim."

"Bu sabah dahi mesajlaşıyorduk. Bu yüzden, bu yorumların sadece gülüp geçtiğim bir şey olduğunu söyleyebilirim. Çünkü tüm takım arkadaşlarım, sadece bir takımı paylaştığımız zamanlarda değil, kariyerimin geri kalanında da iyi insanlar ve iyi dostlardı."

"Aslında böyle bir algıya sahip olmak pek çok durumda iyi bir şey oluyor, çünkü aslında buraya gelip her şeyin normal olduğunu keşfettikleri zaman şaşırıyorlar ve mutlu oluyorlar." dedi.