Alonso, takım arkadaşları arasından en çok Fisichella ile çalışmaktan keyif almış

Formula 1'de uzun bir kariyere sahip olan Fernando Alonso, Alex Yoong Tarso Marques, Jarno Trulli, Jacques Villeneuve, Giancarlo Fisichella, Lewis Hamilton, Nelson Piquet, Romain Grosjean, Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Jenson Button ve Stoffel Vandoorne ile birlikte çalıştı.

Alonso, şimdiye kadar çalıştığı en iyi pilotun kim olduğu sorusunu yanıtladı.

2005 ve 2006'da Renault'da şampiyonluk yaşarken Fisichella ile takım arkadaşı olan Alonso, "En iyi takım arkadaşım mı? En iyi zaman geçirdiğim adam Fisichella'ydı. Renault ile şampiyon olmuştum ve atmosfer harikaydı. Giancarlo harika bir adam. İtalya'yı seviyorum ve o sezonlarda çok iyiydik."

"McLaren'da Jenson Button'dan ve Renault'da Jarno Trulli'den de bahsetmem gerekiyor. Ayrıca Toyota'daki takım arkadaşlarımla da (WEC ve Dakar'daki) pek çok ortak noktam vardı." dedi.

Alonso, idol olarak gördüğü pilotun kim olduğu sorusuna, "Senna'yı takip ederdim. O zamanlar İspanya'da TV'ler yarışları göstermiyordu ama Senna hep hayatımdı ve bunun nedenini biliyorum. Belki babamdan ötürüydü. O bir Senna hayranıydı. Belki de karting aracımın renklerinin onun renklerinden oluşmasıyla ilgiliydi."

"Büyümeye başladığımda idolüm Carlos Sainz (ralli efsanesi) oldu. Bu, bir tür çelişkiydi çünkü rallilerde araç kullanmak istemiyordum." yanıtını verdi.

Alonso, attığı en iyi turun hangisi olduğu sorusuna, "Bunu düşünmemiz gerekiyor. Belki de 2010'da pole pozisyonu aldığım Monako veya Singapur gibi cadde pistlerindeki turum olabilir. Ya da Sebring'deki tur rekorum. Her zaman gurur duyduğunuz turlar var. Çünkü her şeyi mükemmel yapıyorsunuz ve bu, en iyi his. Bu açıklaması zor bir şey." yanıtını verdi.

Son olarak yemek yapmaktan pek haz etmediğini de itiraf etti.

"Hayatta kalmak için yapıyorum, yemek yapmayı sevdiğimden değil. Basit şeyler pişiriyorum. Öğleden sonramı ne yemek yapacağımı düşünerek harcamıyorum. Bu bana göre değil."