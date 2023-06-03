Alonso, tabandaki hasar yüzünden geride kalmış

Alonso seansın başında, piste çıkış turunda çakılların üzerine çıkarak tabanına hasar verdi ve sıralama turlarının geri kalan kısmında hasarlı araçla turlamak zorunda kaldı.

Olayın ardından yol tutuşun garipleştiğini söyleyen Alonso, son turunda bir hata yaptığını ve eğer tüm bunlar olmasaydı çok iyi bir sonuç alabileceklerini söyledi.

Yarışa dokuzuncu başlayacak olan Alonso, "Q1 muhtemelen bugün her şeyi tehlikeye attı. Bir hata yaptım, son virajda pistin nemli kısmına çıktım ve aracın kontrolünü kaybettim."

"Bu bana pahalıya patladı çünkü o çakıl tabanı paramparça ediyor. Bu, piste çıkış turu olduğu için daha da acı verici."

"Zorlamıyordum, zaman turunda değildim, sadece bir piste çıkış turuydu. Bugünkü performansımdan dolayı hayal kırıklığına uğradım, umarım Pazar günü daha iyisini yapabilirim." dedi.

Yere basma gücü kaybını hissedip hissetmediği sorusuna Alonso, "Araç birkaç virajda garip şekilde hareket ediyordu ama bunun sadece rüzgârdan mı yoksa pist koşullarından mı kaynaklandığını bilemiyorum."

"Q1'de [Charles] Leclerc'in, Q2'de [Sergio] Perez ve [George] Russell'ın elendiğini gördük, yani tuhaf bir sıralama turlarıydı. Biz de zorlanıyorduk. Herkes için zordu ama benim açımdan Q1'de yaptığım hatayla ilgiliydi, yani her şeyi tehlikeye atan şey bu oldu."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ancak yarış yarın yapılacak ve araç hasara rağmen rekabetçi hissettiriyor. Yani yarın için her şeyi bir araya getirirsek çok fazla puan alabileceğimiz konusunda iyimserim."

"Dokuzuncu sıradan ilk 5 ya da ilk 6'nın mümkün olduğunu söyleyebilirim. Checo'nun arkadan başlayacağını biliyorum, bu yüzden 9. sıradan değil de 10. sıradan başlamak gibi bir şey çünkü çok hızlı yükselecek ve o noktadan sonra dört ya da beş sıra toparlamamız gerekecek."

"Zor olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Alonso eğer hasar olmasaydı nereden başlaması gerektiği sorulduğunda, "Bence ikinci sırada. Bu tabanla bile ikinci olabilirdik."

"Çünkü Q3 turunda 10. Viraja kadar 1:12.7'lerle geliyordum ve yine 10. virajdaki nemli kısma çıktım, bu yüzden 1:12.7 ile bitirseydim, ilk üçe girebilirdim, ki bunu gördüğümde şaşırdım."

"Bu yüzden yarın için iyimserim çünkü araç çok hızlı görünüyor."

İlginç bir şekilde Alonso yeni pist düzeninin daha fazla atak sağlayacağına inanmıyor.

"Bilmiyorum, yarın göreceğiz. Yardımcı olacağına inanmıyorum, daha zor olmalı çünkü son iki virajda öndeki araçları yakından takip etmek lastiklerinizi fazla ısıtacak."

"Yine de kesin yargıya yarın ulaşacağız."