Alonso: "Szafnauer'in halen konuşabiliyor olması inanılmaz"
Fernando Alonso, sancılı bir sürecin ardından ayrıldığı Alpine'de mutlu olduğunu belirtirken, eski takım patronu Otmar Szafnauer'i eleştirdi.
2021 sezonunda Alpine ile F1'e dönen Alonso, inişlerle ve çıkışlarla dolu iki yılın ardından takımdan ayrıldı ve Aston Martin ile anlaştı.
Aslında kendisinin önceliği Alpine ile devam etmekti, ancak o sırada Oscar Piastri'yi bünyesinde barındıran takım, Alonso'ya yalnızca bir sezonluk sözleşme önerdi.
Bu teklifi kabul etmeyen Alonso, yeni takımıyla tüm endişeleri yıkıp geçmeyi başardı; kendisi an itibariyle altı podyumla şampiyona üçüncüsü.
Alonso'nun ardından skandallarla dolu bir süreçte Piastri'yi de kaybeden Alpine, kısa süre önce tüm yönetim kademesinde değişiklik yaptı, geçen yıl yaşananların başlıca sorumluları CEO Laurent Rossi ve takım patronu Otmar Szafnauer artık Alpine bünyesinde yer almıyorlar.
Tüm olup bitenler hakkında konuşan Alonso, takımda mutlu olduğunu ancak görüşmelerin bir türlü bitmemesi nedeniyle farklı bir karar aldığını belirtti.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
BBC'ye özel bir röportaj veren Alonso, "Saygısızlığa uğramış hissetmedim, ancak Nisan ayında sözleşme görüşmelerine başladık ve sürecin tamamlanması beklediğimden uzun sürdü."
"Görüşmeler çok düşük bir tempoda ilerliyordu ve bu durumda benim payım yoktu. Sadece takımda kalmaya hazır ve oldukça mutluydum."
"2022 aracı hızlı bir araçtı, bu yüzden performansımızdan ve geleceğe yönelik olasılıklardan da memnundum."
"Dolayısıyla görüşmelerin bir türkü bitmemesi, konuştuğumuz hiçbir şeyin kağıda dökülmemesi ve yaşımla ilgili çeşitli yorumları gibi birçok faktör var."
"Alpine'de işler böyle ilerliyor, ya da Otmar'ın iş yapma şekli bu. Aslında kendisi bu yıldan sonra sessiz olmalı ve hatta hiç konuşmamalı."
"Aston Martin'in başarısından sonra hala konuşabiliyor ve verdiği kararla gurur duyabiliyor, inanılmaz." dedi.
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