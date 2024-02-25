Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Alonso: "Sürücü piyasasında pazarlık için iyi bir konumdayım"

Fernando Alonso, Formula 1 sürücü pazarında 'pazarlık yapmak için iyi bir pozisyona' sahip olduğuna inanıyor.

Matt Kew
Matt Kew
Güncel:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Aston Martin Racing

Alonso Aston Martin'e 2023 yılı için katıldı ancak sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

Alonso, Hamilton Ferrari'ye geçtiğinde onun yerini alacak Mercedes koltuğunun en büyük adaylarından biri. Bir diğer aday ise Mercedes genç sürücüsü olan Andrea Kimi Antonelli.  

Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinin son gününde konuşan Alonso, pazarlık yapmak için iyi bir konumda olduğunu belirtirken, dikkatini 2025 ve sonrasına çevirmeden önce yeni sezonun ilk yarışlarını görmek istediğini sözlerine ekledi.

"Bence ben ilginç bir konumdayım çünkü sanırım pazarlık yapmak için iyi bir pozisyonum var."

"Ama en azından ilk birkaç yarışta bu konuyu çok düşünmek istemiyorum."

"Öncelikle kendimi yeni bir sezonun içinde görmek istiyorum. 2024 çok uzun bir sezon olacak."

"Bu yıl gerçekten verimli olmak, yıl sonuna yüksek enerjiyle ulaşmak için seyahat programımı ve bazı şeyleri biraz değiştirmek istiyorum."

"Şu anda ana odak noktam olan birkaç şey gelecek yıl o kadar da önemli değil."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso, sürücü piyasasındaki 'aptal sezonun' -şu anki haliyle 13 sürücünün sözleşmesi yıl sonunda bitiyor- bu kadar çabuk canlanmasının kendisini şaşırttığını söyledi.

"Bu bir sürpriz oldu. Belki yaz aylarında biraz hareketlenme olmasını bekliyordum ama gerçekten erken başladı."

"Muhtemelen [Mercedes ve Ferrari] bunu beklenenden daha erken açıklamak zorunda kaldı. Bundan sonra kesinlikle daha fazla hareket olacak."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Allison:"Red Bull garajına davet edilip soğutma sistemlerini görmek isterdim"
Sonraki haber Piero Ferrari: "Lewis iyi bir müşterimiz fabrikayı birkaç kez ziyaret etti"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Matt Kew
Daha fazlası
Matt Kew
Hulkenberg: "Tecrübeleri sayesinde Komatsu mühendisler tarafından kandırılamaz"

Hulkenberg: "Tecrübeleri sayesinde Komatsu mühendisler tarafından kandırılamaz"

Formula 1
Sezon öncesi testi

Hulkenberg: "Tecrübeleri sayesinde Komatsu mühendisler tarafından kandırılamaz" Hulkenberg: "Tecrübeleri sayesinde Komatsu mühendisler tarafından kandırılamaz"

Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?

Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?

Formula 1
Sezon öncesi testi

Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı? Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?

Norris, Hamilton-Ferrari gelişmesine rağmen, McLaren'le imzaladığı yeni anlaşma için pişman değil

Norris, Hamilton-Ferrari gelişmesine rağmen, McLaren'le imzaladığı yeni anlaşma için pişman değil

Formula 1
Sezon öncesi testi

Norris, Hamilton-Ferrari gelişmesine rağmen, McLaren'le imzaladığı yeni anlaşma için pişman değil Norris, Hamilton-Ferrari gelişmesine rağmen, McLaren'le imzaladığı yeni anlaşma için pişman değil

Fernando Alonso
Daha fazlası
Fernando Alonso
Alonso: "19 pilot şimdiden 2024'te şampiyon olamayacağını biliyor!"

Alonso: "19 pilot şimdiden 2024'te şampiyon olamayacağını biliyor!"

Formula 1
Sezon öncesi testi

Alonso: "19 pilot şimdiden 2024'te şampiyon olamayacağını biliyor!" Alonso: "19 pilot şimdiden 2024'te şampiyon olamayacağını biliyor!"

Alonso: "Kendime güvenmeseydim bu kış çok zor geçerdi"

Alonso: "Kendime güvenmeseydim bu kış çok zor geçerdi"

Formula 1
Aston Martin lansmanı

Alonso: "Kendime güvenmeseydim bu kış çok zor geçerdi" Alonso: "Kendime güvenmeseydim bu kış çok zor geçerdi"

Alonso'dan Mercedes iddiasına yanıt: "F1'de devam edersem ilk Aston Martin'le görüşürüm"

Alonso'dan Mercedes iddiasına yanıt: "F1'de devam edersem ilk Aston Martin'le görüşürüm"

Formula 1

Alonso'dan Mercedes iddiasına yanıt: "F1'de devam edersem ilk Aston Martin'le görüşürüm" Alonso'dan Mercedes iddiasına yanıt: "F1'de devam edersem ilk Aston Martin'le görüşürüm"

Aston Martin Racing
Daha fazlası
Aston Martin Racing
2024 Bahreyn testleri: Pit yolundan öne çıkan teknik kareler

2024 Bahreyn testleri: Pit yolundan öne çıkan teknik kareler

Formula 1
Sezon öncesi testi

2024 Bahreyn testleri: Pit yolundan öne çıkan teknik kareler 2024 Bahreyn testleri: Pit yolundan öne çıkan teknik kareler

Alonso: "Aston Martin'in 2023 güncelleme sorunları tekrarlanmayacak"

Alonso: "Aston Martin'in 2023 güncelleme sorunları tekrarlanmayacak"

Formula 1

Alonso: "Aston Martin'in 2023 güncelleme sorunları tekrarlanmayacak" Alonso: "Aston Martin'in 2023 güncelleme sorunları tekrarlanmayacak"

Fallows: "AMR24, AMR23'ün güçlü bir evrim geçirmiş hâli"

Fallows: "AMR24, AMR23'ün güçlü bir evrim geçirmiş hâli"

Formula 1

Fallows: "AMR24, AMR23'ün güçlü bir evrim geçirmiş hâli" Fallows: "AMR24, AMR23'ün güçlü bir evrim geçirmiş hâli"

Son Haberler

MotoGP Honda patronu: "Marini'nin çalışma metodu çok ilginç"

MotoGP Honda patronu: "Marini'nin çalışma metodu çok ilginç"

MGP MotoGP
Qatar Sepang Kış testi

MotoGP Honda patronu: "Marini'nin çalışma metodu çok ilginç" MotoGP Honda patronu: "Marini'nin çalışma metodu çok ilginç"

Bottas: "Hedefimiz ilk yarıştan itibaren puan almak"

Bottas: "Hedefimiz ilk yarıştan itibaren puan almak"

F1 Formula 1

Bottas: "Hedefimiz ilk yarıştan itibaren puan almak" Bottas: "Hedefimiz ilk yarıştan itibaren puan almak"

Davidson: "Sainz, Audi'ye liderlik edebilir"

Davidson: "Sainz, Audi'ye liderlik edebilir"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Davidson: "Sainz, Audi'ye liderlik edebilir" Davidson: "Sainz, Audi'ye liderlik edebilir"

Coulthard: "Max, Lewis gibi 39 yaşına kadar yarışmayacaktır"

Coulthard: "Max, Lewis gibi 39 yaşına kadar yarışmayacaktır"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Coulthard: "Max, Lewis gibi 39 yaşına kadar yarışmayacaktır" Coulthard: "Max, Lewis gibi 39 yaşına kadar yarışmayacaktır"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye