Alonso: "Sürücü piyasasında pazarlık için iyi bir konumdayım"
Fernando Alonso, Formula 1 sürücü pazarında 'pazarlık yapmak için iyi bir pozisyona' sahip olduğuna inanıyor.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Aston Martin Racing
Alonso Aston Martin'e 2023 yılı için katıldı ancak sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.
Alonso, Hamilton Ferrari'ye geçtiğinde onun yerini alacak Mercedes koltuğunun en büyük adaylarından biri. Bir diğer aday ise Mercedes genç sürücüsü olan Andrea Kimi Antonelli.
Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinin son gününde konuşan Alonso, pazarlık yapmak için iyi bir konumda olduğunu belirtirken, dikkatini 2025 ve sonrasına çevirmeden önce yeni sezonun ilk yarışlarını görmek istediğini sözlerine ekledi.
"Bence ben ilginç bir konumdayım çünkü sanırım pazarlık yapmak için iyi bir pozisyonum var."
"Ama en azından ilk birkaç yarışta bu konuyu çok düşünmek istemiyorum."
"Öncelikle kendimi yeni bir sezonun içinde görmek istiyorum. 2024 çok uzun bir sezon olacak."
"Bu yıl gerçekten verimli olmak, yıl sonuna yüksek enerjiyle ulaşmak için seyahat programımı ve bazı şeyleri biraz değiştirmek istiyorum."
"Şu anda ana odak noktam olan birkaç şey gelecek yıl o kadar da önemli değil."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Alonso, sürücü piyasasındaki 'aptal sezonun' -şu anki haliyle 13 sürücünün sözleşmesi yıl sonunda bitiyor- bu kadar çabuk canlanmasının kendisini şaşırttığını söyledi.
"Bu bir sürpriz oldu. Belki yaz aylarında biraz hareketlenme olmasını bekliyordum ama gerçekten erken başladı."
"Muhtemelen [Mercedes ve Ferrari] bunu beklenenden daha erken açıklamak zorunda kaldı. Bundan sonra kesinlikle daha fazla hareket olacak."
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