Alonso: "Sürekli aynı şeyleri yaşamak gerçekten sinir bozucu"

Monako'nun dar sokaklarında aradığı ritmi bulamayan Fernando Alonso, sıralama turlarının ardından oldukça keyifsiz olduğunu dile getirdi. Araçtaki sorunların sadece basit ayar değişiklikleriyle çözülemeyecek kadar köklü olduğunu vurgulayan dünya şampiyonu pilot hem takımının aracını hem de mevcut Formula 1 araçlarını sert sözlerle eleştirdi.

Sıralama turlarında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Alonso şunları söyledi: "Düne kıyasla büyük bir fark yok. Ayarları çok değiştirdik ama bu bir ayar problemi değil; araçta sadece sürüş yüksekliği veya ön-arka viraj demirlerini değiştirmekle çözülemeyecek kadar temel sorunlar var.”

“Monako farklı bir pist olduğu için biraz umutlanmıştık ama daha ilk antrenmanda burada da yavaş olduğumuzu gördük.”

“Durum hep aynı, sürekli aynı şeyleri yaşamak gerçekten sinir bozucu. Her hafta sonu henüz güncelleme getiremediğimizi ve sıralamanın gerisinde yer aldığımızı söylüyoruz.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Büyük bir gelişme yok. Vites küçültmek de büyütmek de çok zor. Virajlarda yavaşladığımızda senkronizasyon kayboluyor.”

“Ön yol tutuşumuz da eksik, Monako’da ön taraf güçlü değilse aracı süremezsiniz ve duvarlara yakınken milimetrik olamazsınız. Araç içinde kesinlikle güvende hissetmiyorduk.”

“Mevcut araçlar konusundaysa yapabileceğimiz bir şey yok. Muhtemelen 2030'a kadar falan bu konseptle devam edeceğiz.”

“Bu araçlar iyi değil. Açıkçası hiçbir şeyi eleştirmememiz gerekiyor: Bazı pilotlar bunu daha açık dile getiriyor, bazıları daha kapalı.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Ancak henüz sezonun altıncı yarışındayken önümüzdeki yıl ve 2030 için motor değiştirmeyi konuşuyoruz. Bu durum size mevcut araçlardan kimsenin memnun olmadığını açıkça gösterebilir.”

“Herkes için durum aynı, bizim yapmamız gereken 2030'a kadar kendi aracımızı en hızlısı yapmak. Bunun için de yaklaşık 2-3 saniye elde etmeliyiz.”

“Yaz sonrası için tek bir paket halinde toparlanmaya çalışıyoruz. Umarım yazdan sonra farklı şeyler konuşuyor oluruz."