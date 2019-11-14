Alonso: "Şu anda F1'in en iyisi Verstappen"

Alonso geçen sezon sonunda Formula 1'den ayrılmasından bu yana tüm yarışları izleyecek vakte sahip olmadığını ancak Verstappen'i seyretmenin kendisine zevk verdiğini söyledi.

Buenos Aires'teki bir basın toplantısında, F1'deki en iyi sürücünün kim olduğu sorusuna, "Serideki sürücülerin orada olmasının bir sebebi var. Hiçbirisi şans eseri orada değil, oradalar çünkü onlar en iyileri."

"İçlerinden en iyisini seçmek çok zor. Çünkü Formula 1'de durum yıldan yıla, araçtan araca değişiyor. Bazı sürücüler tek turda çok güçlü, bazıları startlarda. İstikrarlı olan bazı pilotlar var, bazıları ise çok agresif."

"Ama şu an Max Verstappen'in en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Seyretmekten hoşlandığım bir sürücü. Bu yıl yarışları televizyonda seyrettim ve onu seyretmeyi seviyorum çünkü hep atak modunda."

"Üçüncüyse ve ikinciyi yakaladıysa, orada kalmayacağını biliyorsunuz. Bir noktada geçmek için deneyeceğini biliyorsunuz ve bu taraftarlar için heyecan verici bir şey."

Alonso, Verstappen'in yaklaşımının tamamen olumlu olmadığını ve bazen pahalıya patladığını da kabul ediyor.

"Fakat bu agresiflik aynı zamanda puan kaybetmenize de sebep oluyor çünkü daha fazla problem yaşıyorsunuz. Bir denge bulmak gerekiyor."

Alonso, kendisi hakkında da konuştu ve farklı serilerde yarışmasının yeteneklerini geliştirmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

"Dayanıklılık yarışlarında, Daytona'da, Indy 500'de ve bazı rallilerde mücadele eden sürücüleri görüyorsun ve onlardan dersler çıkarıyorsunuz. Size çok fazla şey öğretiyorlar."