Alonso: "Şu anda beşinci en iyi takımız"

Sezon başında harika bir performans sergileyen ve ikinci en hızlı takım olan Aston Martin, son yarışlarda epey geride kaldı.

Alonso, Macaristan'da ancak dokuzuncu olabildi ve yarış boyunca Red Bull, Ferrari, McLaren ve Mercedes sürücüleriyle yarışabilecek hızı yoktu.

Yarışın ardından konuşan Alonso, şöyle dedi: "Bugün birileriyle ön tarafta mücadele edecek kadar hızlı değildik fakat arkamızda bizimle mücadele edecek biri de yoktu. Yani üç puan, 9. ve 10. sıra bugün için maksimum sonuçtu. Bakalım haftaya neler olacak?"

"Tempomuz sıralama turlarıyla benzerdi. Son iki yarıştır biraz zorlanıyoruz. Silverstone'da güvenlik aracı yedinci bitirmemize yardımcı oldu ve bu sayede mevcut tempomuzdan daha iyi bir sonuç aldık."

"Silverstone ve bugün muhtemelen hızımız dokuzuncu sıraya denk geliyordu."

"Mercedes, Red Bull, Ferrari ve McLaren'in gerisinde kaldık. Bu da aşağı yukarı sıralamalarda ve yarışta gördüğümüz şeye denk geliyor."

İki ayrı pistte zorlanmalarına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Alonso, "Evet, biraz."

"Silverstone'da biraz zorlanmayı bekliyorduk ama Budapeşte'de biraz daha güçlü olacağımızı düşünmüştük. Fakat durum böyle olmadı."

"Bu yüzden durumu analiz etmeye ve önümüzdeki hafta Spa'da güçlü şekilde geri dönmeye çalışacağız."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bakmamız gereken çok şey var. Aracın ne yaptığını anlamamız sezon başına kıyasla bizim için daha zor, ana rakiplerimize kıyasla ne kadar güncelleme getirdiğimizi incelemeli ve yeni lastikleri en iyi şekilde anlamalıyız."

"Bunlar herkes için aynı, bu yüzden daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor.

Alonso takımın güncelleme yarışını kaybedip kaybetmediği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Bunu bilmek zor, yani her yarışı anlamak gerekiyor ve şu anda ortada birçok soru var."

"Bunun sebebinin ne olduğunu asla tam olarak bilemeyiz. Avusturya'da Hulkenberg ve Haas sıralama turlarında dördüncü oldu, şaşırdık. Silverstone'da Williams çok hızlıydı, hepimiz şaşırdık. Burada Alfa Romeo çok hızlıydı, yine hepimiz şaşırdık."

"Sonra yarışta her şey dengelendi ve büyük takımlar yarışı önde bitirdi. Şu anda biz bu büyük takımların hemen arkasındayız. Bu yüzden o grubun ön tarafına geri dönmemiz gerekiyor."

Halihazırda bir güncelleme çalışması olup olmadığı sorusuna Alonso, "Emin değilim. Herkes gibi biz de her zaman bir şeyler getirmeye çalışıyoruz. Kimse güncelleme yapmayı bırakıp gelecek yıla odaklanmıyor."

"Parça getirmek için her şeyi deneyeceğiz. Bu parçalar bazen beklenenden daha iyi çalışıyor, bazen ise beklenenden daha kötü."

"Umarım atacağımız bir sonraki adım iyi bir adım olur." cevabını verdi.