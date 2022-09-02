Alonso: "Şu ana kadar iyi görünüyoruz"

Haberi dinle

Alpine, cuma günü iki araçla birden ilk ona girmeyi başaran takımlardan birisiydi ve genel olarak performanstan memnun göründüler.

Cuma gününün ardından konuşan Fernando Alonso, hafta sonuna yaptıkları başlangıçtan memnun olduğunu belirtti.

İspanyol pilot, "Bizim için iyi bir Cuma günüydü. Geçen hafta sonu Spa'da deneyimlediğimizden çok farklı bir pistteyiz."

"Formula 1 araçlarını sürmek için eğlenceli bir yer, tümsekleri de hesaba katarsak bir hız treni gibi."

"Araç şu ana kadar iyi hissettiriyor ve bu sabah pist oldukça tozlu olduğu için pistin çok fazla geliştiğini gördük."

"Her şeyi değerlendireceğiz ama şu ana kadar durumdan memnunuz." dedi.

Esteban Ocon ise sıralama turları öncesinde takımın daha da fazlasını yapabileceğini düşünüyor.

"Bugün her iki antrenman seansında da iki araçla birden ilk ona girmeyi başardık ve hafta sonuna iyi şekilde başladık."

"Yine de bu gece geliştirmemiz gereken alanları bulmamız gerekiyor."

"Burada önemli olan sıralama turlarına hazır olmak için takımla birlikte yapmamız gereken çok iş var."

Teknik direktör Matt Harman, bu hafta sonu getirdikleri güncellemelerin iyi çalıştığını belirtti.

"Bugün sorunsuz bir antrenman seansı geçirdik ve her iki araçla da yapmak istediğimiz çalışmaları tamamladık."

"Buraya simülasyonlarımızla aynı doğrultuda performans sergileyen birkaç küçük güncelleme getirdik ve bu da performansımızı biraz artırmamızı sağladı."

"Her yarışa güncellemeye getirmeye devam etmemiz harika ve önümüzdeki birkaç yarışta daha da fazlası gelecek."

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images