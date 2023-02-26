Alonso: "Stroll'ün olmaması bizi olumsuz etkiledi"

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Aston Martin, sezon öncesi testlerinin en dikkat çekici takımlarından birisiydi ve gösterdikleri performansla, orta grubun en iyisi olmaya aday gösteriliyorlar.

Bazıları Aston Martin'i ilk üçe dahi yazıyor ancak İngiliz ekip, beklentileri kontrol altında tutmaya çalışıyor.

Bu yılın başında takıma katılan Fernando Alonso, AMR23'ün büyük bir potansiyeli olduğunu doğrularken, sakatlığı nedeniyle testlere katılamayan Lance Stroll'ün eksikliğinin kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Alonso, "Çok önemli ve başarılı bir hafta geçirdik."

"Testlerden önce Silverstone'da bir çekim günü düzenlemiştik ve orada araç üzerinde zaten biraz çalıştım fakat sekiz tur yeterli değildi."

"Bahreyn'de üç gün boyunca takımla yakından çalıştık ve şimdi önümüzdeki hafta yapılacak ilk yarış için aracı olabildiğince hızlı hale getirmemiz gerekiyor."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 talks to the press Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Araçtan çok daha fazlasını elde edebileceğimize eminiz fakat bunu yapmak zaman alıyor. Sadece üç günlük test yetmiyor fakat takım büyük bir bağlılıkla çalışmaya devam ediyor. Birlikte adım adım ilerliyoruz."

"Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Henüz diğerlerinin tur zamanlarını incelemedim ama üç gün boyunca aracın hissiyatı gayet iyiydi."

"Farklı ayar seçenekleriyle denemeler yaptık ve her seferinde olumlu sonuçlar aldık. Fakat yine de aracı en iyi hale etmek için birkaç yarış geçirmemiz gerekiyor."

"Testte Lance'in yokluğu belli oldu. Bazı yorumlarda bulundum ama tüm bunların AMR23'ün özelliği mi yoksa yeni bir araç ve yeni bir takımda olmamdan kaynaklanan öznel hisler mi olduğunu bilmiyorduk. Lance bize bu konularda yardımcı olabilirdi."

"Pedal, direksiyon ve benzeri şeylerle ilgili hissiyatın, yeni bir araç olmasından mı kaynaklı yoksa takımın tüm araçlarının tipik bir özelliği mi olduğunu bilmiyordum."

"Lance olmadan böyle şeyleri bilmemiz pek de mümkün değil. Bu yüzden umarım yakında geri döner." dedi.

Alonso henüz performans kıyasına girmemeyi tercih ediyor.

"Bizim için iyi bir gün oldu çünkü çok sayıda tur attık, yeni aracımız hakkında çok şey öğrendik. Fakat bu sadece bir test ve diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz, dolayısıyla cevaplanması gereken pek çok soru var."

"Aracın üç gün boyunca rekabetçi hissettirdiğini söyleyebilirim ancak önümüzdeki hafta diğerleriyle karşılaştırma yapmamız gerekecek."

"Ortaya çıkarabileceğimiz daha fazla potansiyel olduğu ortada ve ilk yarış öncesinde iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum."

"Hedefimiz geçen yıla göre bir adım ileriye gitmek. Bu süreçte adım adım ilerleyeceğiz."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images