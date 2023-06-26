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Alonso: "Stroll'ün ihtiyaç duyduğu tek şey tutarlılık"

Fernando Alonso, tutarlılık yakaladığı takdirde Lance Stroll'ün çok güçlü olabileceğini düşünüyor.

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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, and Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying

Bu yıl şimdiye kadarki sekiz Grand Prix'de Fernando Alonso altı kez podyuma çıkarken, Aston Martin'den takım arkadaşı Lance Stroll dördüncülükten öteye gidemedi.

Tecrübeli İspanyol pilot, Lance'in ilk üç sırayı düzenli olarak alabilmesi için ne yapması gerektiğini anlattı.

Alonso, "Lance'i 2012'den beri tanıyorum. O dönem Montreal'deki bir Ferrari etkinliğinde tanıştık, o zamanlar ben Ferrari için yarışırken o da genç sürücü akademisinin bir parçasıydı."

"Lance'in araç içerisindeki hızını ve adanmışlığını gösterdiğini düşünüyorum. Bu sezon başında kırık el ile yarıştı ve bu tür şeyleri sadece tutkulu insanlar yapabilirler."

"Geçmişte, Lance'in yağmurlu sıralama turlarında, yarışlarda, startlarda, ilk turlarda gerçekten parlak performanslar sergilediğini defalarca gördük. Bazı olağanüstü sonuçlar elde etti."

"Fakat genelde hafta sonlarını çok iyi geçirmedi. Bunun sebebi başarısız bir sıralama turu veya sonucu etkileyen başka bir şey olabilir."

"Lance için önemli olan her hafta sonu tutarlı performans sergilemek. Bu kariyeri açısından bir sonraki adımı atma, düzenli olarak ilk beş için mücadele etme, sezon sonunda önemli olacak puanları kazanma fırsatı verecek."

"Dediğim gibi, motivasyonu ve bağlılığı var. Aston Martin'in kaydettiği ilerlemeyle birleşince, Lance'in daha büyük başarılar için aday olmaya başlaması sadece bir zaman meselesi." dedi.

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