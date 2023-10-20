Alonso, Stroll'ün güvenini yeniden kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyor

Kanadalı pilot, Alonso'nun 183 puanına karşılık 2023'te şimdiye kadar sadece 47 puan toplayabildi ve Singapur GP'yi kaçırmasına neden olan büyük sıralama kazası başta olmak üzere çeşitli olaylara dahil oldu.



Katar'da, Q1'de havlu atmasının ardından direksiyonunu fırlatan ve antrenörünü iten Stroll'ün tavırları, son haftaların büyük tartışma konularından birisi oldu.



Fakat takım arkadaşı Alonso, Stroll'e sorunlarını çözmesi için elinden geldiğince yardım etmeye çalıştığını söylüyor.



"Hepimiz ona yardım ediyoruz. Ben de üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum."

"Tüm bu bilgilendirmeleri ve yorumları dinliyoruz çünkü aynı odadayız; eğer araçta kendimi daha rahat hissettiğim bir şey bulursam bunu söylüyorum."



"Açıkladığı zorluk her ne olursa olsun, ki bu bir ayar veya başka bir şey olabilir, geçmişte bana neyin yardımcı olabileceğini hatırlamaya çalışıyorum."



"Yani takım adına doğru yolu bulmak için birlikte çok yakın çalışıyoruz; her iki araçla da puan kazanmaya çalışıyoruz."



Alonso son zamanlarda Stroll'ün tempo yükselttiğini ancak bunun sonuçlara yansımadığını da ekledi.



İspanyol pilot, "Bence bazen son derece şanssızdı."

"Her şey normal gittiğinde temposu ve hızı o kadar da kötü değildi. Mesela Katar veya Japonya'daki yarışta aynı ondalıklardaydık."

"Suzuka'da 17. sıradan dokuzuncu sıraya muazzam bir yükseliş gerçekleştirdi fakat arka kanat arızası yaşadı."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team talks to the press



"Yani tüm bunlar özgüveninizi sarsıyor. Bu biraz futbol gibi; iki ya da üç maç her şey mükemmel gidiyor. Sonra iki ya da üç maç kaybettiğinizde strese girmeye başlıyorsunuz ve bir sonraki maçta işi tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden temiz bir hafta sonuna ihtiyacımız var."

"Özellikle sıralama turları şu anda hafta sonunun en yakın kısmı. İlk bölümde grup çok yakın, eğer şanssız bir piste çıkış turunuz varsa ya da turları etkileyen herhangi bir şey yaşıyorsanız, arkada kalıyorsunuz. Bu da yarış hafta sonunu tehlikeye atıyor."

"Bu yüzden temiz bir hafta sonuna ihtiyacımız var. Umarım bu hafta sonu bir başlangıç noktası olur."

Alonso, sprint hafta sonunun Austin'de her şeyden en iyi şekilde faydalanmalarını zorlaştıracağı görüşünde.

"Bizim için en büyük zorluk her zamanki gibi sprint formatı."

"Sadece tek antrenman seansı var. Yani aracı ayarlamanız gereken birkaç tur oluyor ve ardından ilk seans ile sıralama turları arasında, her şeyin yolunda gideceğine dair tahmine dayalı başka kararlar almanız gerekiyor."

"Sıralama turları için uygun olan bir şey, Pazar günkü yarış için uygun olmayabiliyor ve sizin tüm bu uzlaşmaları tahmin etmeniz gerekiyor."

"Karşılaştığımız zorluk bu ve herkes için aynı. Bakalım bu sefer doğru şeyler yapabilecek miyiz? Şimdiye kadar sprint hafta sonları bizim için iyi geçti, ayar ya da başka bir şey bulmakta zorlanmadık ama çoğu takım gibi bizim de burada bazı yeni parçalarımız var."

"Kendimiz hakkında konuşsak da Haas'ın da yeni bir aracı olduğunu biliyorum, AlphaTauri yeni bir tabana sahip, Mercedes de öyle. Yani herkes aracını geliştirmek için güncellemeler getiriyor."

"Sonrasında elinizde sadece bir seans oluyor, ki bu da her şeyi en iyi noktaya getirmek için yeterli değil."