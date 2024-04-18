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Formula 1 Çin GP

Alonso: "Stroll'ün araçta yaşadığı sorunların üstesinden gelebiliyorum"

Fernando Alonso, takım arkadaşı Lance Stroll'e kıyasla Aston Martin'in yaşadığı yol tutuşu "sorunlarına" karşı daha az duyarlı olduğunu söylüyor.

Ezel Tan
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, Lance Stroll, Aston Martin F1 Takımı

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso, yeni kontrat imzalamasından sadece birkaç gün sonra bugün Çin GP basın toplantısına katıldı ve burada kendisine bazı sorular yöneltildi.

Aston'un AMR24'ü takımın ana figürü olarak onun etrafında geliştirip geliştirmediği sorulduğunda - Alonso şöyle yanıt verdi: "Hiç sanmıyorum."

"Lance ile beraber takıma elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bence iki farklı sürüş stilimiz var. Araçla ilgili iki farklı duygumuz var."

"Bence Lance bazı şeylere benden çok daha duyarlı, bu da takım için çok önemli. Bence Lance'in takıma verdiği geri bildirimler ve yaptığı analizler bizim için ve aracı geliştirmek için çok önemli."

"Ben bazen bazı şeylere karşı biraz daha duyarsız olabiliyorum, ki bu iyi bir şey değil."

"İkimiz de Aston'a elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ve bence aracı geliştirdiğimiz yön ile bir hafta sonu için belirlediğimiz ayarların son hali tamamen aynı."

"Farklı bir şekilde olsa da aynı sonuçlara varıyoruz ve bence iki farklı tarza sahip olmak Aston için iyi bir şey."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

İki kez F1 dünya şampiyonu Alonso, direksiyon başında hassasiyet eksikliği yaşadığını iddia ettiği noktalar sorulduğunda şöyle dedi: "Bazen aracı sahip olduğumuz sorunlara rağmen sürebiliyorum."

"Bu bazen iyi bir şey çünkü herhangi bir aracı herhangi bir anda sürebilir ve %90'ını elde edebilirim."

"Ancak aracın potansiyelinin tamamını kullanabilmem için, bazen takım arkadaşımdan ayar ya da denge sorunlarıyla ilgili özel detaylar konusunda destek almam gerekiyor."

"Bence birbirimizden pek çok farklı şekilde faydalanıyoruz ve bu da şu anda iyi bir şey."

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