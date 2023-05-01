Alonso: "Stroll, önümüzdeki 10-15 yıl Aston Martin'e liderlik edecek"

Aston Martin, Pazar günkü Azerbaycan Grand Prix'sinde Alonso'nun takım arkadaşı Lance Stroll ile birlikte çalışarak takıma çifte puan kazandırmasıyla Formula 1 hayranlarını ve uzmanları etkiledi.

Açılış turlarında Lewis Hamilton'ın arkasında olan Alonso'nun hemen arkasında takım arkadaşı Stroll vardı ve Kanadalı pilot telsizden Alonso ile pozisyon mücadelesi vermeyeceğini açıkladı.

Bu durumdan haberdar olan Alonso şöyle cevap verdi: "Yani, deneyebilir. Bence Hamilton arayı açıyor, onları avlamamız an meselesi."

Yarışın ilerleyen bölümlerinde Alonso takıma, "Lance'e fren dengesi önerimi söyleyin, bunun yardımı olacağını düşünüyorum."

Avusturyalı yarış pilotu Walter Lechner Jr. bu düzeyde bir işbirliğinin Alonso'da pek sık görülmediğini belirtiyor.

Avusturyalı yayıncı ORF'ye şunları söyledi: "Fernando takım arkadaşlarına karşı her zaman bu kadar nazik değildi. Ancak Lance ve takım sahibi olan babasıyla iyi bir ilişki sürdürüyor."

"Neredeyse her şey takım içinde kalıyor, veri transferi bile."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İspanyol pilot her zaman takım arkadaşıyla birlikte çalıştığını, F1'in sadece onun nazik mesajlarını pek sık yayınlamadığını söylüyor.

The Race'e göre Alonso, "Geçmişte de böyleydim."

"Ama söylediklerimin sadece bir kısmı yayınlanıyordu. Şimdi her ne sebeple olursa olsun, F1 [yayıncılığı] bana karşı nazik."

Alonso, Stroll'e yardım etmeye çok istekli olduğunu çünkü onu önümüzdeki on yıl boyunca Aston Martin'e liderlik etmeye hazırladığını düşündüğünü açıkladı.

Alonso, "Hafta sonu boyunca, Perşembe gününden itibaren çok kez konuştuk."

"İkimiz de geçmişte burada ne hissettik, trafikte ne yapacağız, her bir araç için planımız ne olacak... Hepsini konuştuk."

"Yarış sırasında araçta daha önce konuşmadığımız bir şey hissedersek ve diğer araca yardımcı olabilecek yeni bir şey varsa, bunu takıma iletiriz."

"Biliyorum ki ben birkaç yıl daha bu sporun içinde olacağım ama bu uzun sürmeyecek ve o önümüzdeki 10 ya da 15 yıl boyunca takıma liderlik edecek, bu yüzden umarım önümüzdeki birkaç yıl içinde Lance'e yardımcı olabilirim." dedi.