Alonso: "Stroll ile temas bir yarış olayıydı"

Alonso ve Stroll, pazar günü COTA'da gerçekleştirilen yarışta temas yaşadılar ve oldukça korkutucu bir kazaya karıştılar.

Stroll, düzlükte kendisiyle arayı hızla kapatan Alonso'ya karşı yerini korumak için sola doğru hamle yaptı ve bu hamlenin ardından iki pilot arasında temas yaşandı.

Temas sonucu Alonso'nun aracı havalandı ve sol taraftaki bariyerlere çarptı. Stroll ise temasın ardından sağ tarafa savrulup, yarışa veda etti.

Alonso yarışın ardından bunun "çok geç bir hamle" olduğunu söyledi ve hakemler de olayı bu şekilde değerlendirip, Kanadalı pilota üç sıra grid cezası verdi.

Yarışı temasa rağmen yedinci tamamlayan ancak güvenli olmayan araçla yarıştığı gerekçesiyle ceza alıp 15. sıraya gerileyen Alonso, "Açık konuşmak gerekirse olayı TV'den seyrettikten sonra bunun bir yarış olayı olduğunu düşünüyorum."

"İkimiz de sola doğru hareket ettik ve her şeyin tetikleyen şey de bu oldu. Bu yüzden herkes için çok talihsiz bir andı." dedi.

Alonso'nun imzaladığı çok yıllık anlaşma kapsamında ikili, önümüzdeki yıl Aston Martin'de takım arkadaşı olacak.

Alonso, Stroll ile benzer görüşe sahip olduklarını fakat konunun sportif direktörler arasında farklı şekilde ele alındığını söylüyor.

"Bence olayı aynı gözlerle görüyorduk fakat sportif direktörlerimiz tamamen farklı açılardan bakıyorlar!"

Fernando Alonso, Alpine A522, in the pits after a crash on track

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images