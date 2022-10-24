Alonso: "Stroll ile temas bir yarış olayıydı"

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Alonso ve Stroll, pazar günü COTA'da gerçekleştirilen yarışta temas yaşadılar ve oldukça korkutucu bir kazaya karıştılar.

Stroll, düzlükte kendisiyle arayı hızla kapatan Alonso'ya karşı yerini korumak için sola doğru hamle yaptı ve bu hamlenin ardından iki pilot arasında temas yaşandı.

Temas sonucu Alonso'nun aracı havalandı ve sol taraftaki bariyerlere çarptı. Stroll ise temasın ardından sağ tarafa savrulup, yarışa veda etti.

Alonso yarışın ardından bunun "çok geç bir hamle" olduğunu söyledi ve hakemler de olayı bu şekilde değerlendirip, Kanadalı pilota üç sıra grid cezası verdi.

Yarışı temasa rağmen yedinci tamamlayan ancak güvenli olmayan araçla yarıştığı gerekçesiyle ceza alıp 15. sıraya gerileyen Alonso, "Açık konuşmak gerekirse olayı TV'den seyrettikten sonra bunun bir yarış olayı olduğunu düşünüyorum."

"İkimiz de sola doğru hareket ettik ve her şeyin tetikleyen şey de bu oldu. Bu yüzden herkes için çok talihsiz bir andı." dedi.

Alonso'nun imzaladığı çok yıllık anlaşma kapsamında ikili, önümüzdeki yıl Aston Martin'de takım arkadaşı olacak.

Alonso, Stroll ile benzer görüşe sahip olduklarını fakat konunun sportif direktörler arasında farklı şekilde ele alındığını söylüyor.

"Bence olayı aynı gözlerle görüyorduk fakat sportif direktörlerimiz tamamen farklı açılardan bakıyorlar!"

Fernando Alonso, Alpine A522, in the pits after a crash on track Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Stroll'ün pozisyonunu korumak için biraz geç hareket ettiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Alonso şöyle yanıt verdi: "Elbette ama 300 km/s hızla giderken, kolay değildi çünkü birkaç ondalıkta 200 metre hareket edersiniz."

"Eğer ağır çekimde ve kare kare bakarsanız, benden biraz daha geç hareket ettiğini görebilirsiniz. Normal hızda baktığınızda ise, her iki aracın da aşağı yukarı aynı anda hareket ettiğini görüyorsunuz."

"Bu yüzden TV görüntülerine baktıktan sonra, farklı yapılabilecek bir şey olmadığını düşünüyorum."

Alonso kazayı deneyimlemenin "hoş olmadığını" kabul ediyor ve araç soldaki bariyerlere giderken korktuğunu kabul ediyor.

Alonso, "Çok daha solda olduğumu düşünmüştüm. Eğer metalik olan bariyerlerle temas yaşarsanız, havada 360 derece dönüyorsunuz."

"IndyCar'da bu tür kazaları çok görürsünüz ve oldukça tehlikeliler. O çitlere takılacağımı düşündüm."

"Sonra araç piste indiğinde 'tamam her şey yolunda' diye düşündüm." dedi.

Alonso yarışa geri döndüğü için de şaşırdığını söylüyor.

"Lastikleri ve ön kanadı değiştirip, beni piste geri göndermelerine şaşırdım."

"Piste geri döndüğümde, bunun sadece bir test olduğunu, bir sonraki turda beni çağıracaklarını düşündüm ama görünüşe bakılırsa araç iyiydi, görsel anlamda her şey yolundaydı, bu yüzden devam ettik."

"Kötü haber o lastik setiyle sonuna kadar gitmemiz gerekmesiydi ve bitime 32 tur kalmıştı, ki bunu asla başaramayacağımızı düşündüm."

"Takım iyi bir karar aldı ve sonunda iyi bir stratejiye sahiptik. Son sıraya düştüğümüz hasarlı bir araçla yedinci bitirmek çok önemli."