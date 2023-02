Alonso: "Stroll, Dünya Şampiyonu olabilir"

Alonso yeni takım arkadaşı Stroll'un Dünya Şampiyonu olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

İspanyol pilot 2023 yılında, Aston Martin ile çok yıllık bir sözleşme imzalamasının ardından takım için yarışacak. Stroll ise babası Lawrence Stroll'ün sahibi olduğu takımla beşinci sezonuna giriyor.

Alonso henüz Formula 1'den emekli olmak istediğine dair bir işaret vermese de, Aston Martin'in ve Stroll'ün kendisi emekli olduktan sonra kazanmaya başlaması halinde de gurur duyacağını itiraf ediyor.

Alonso, Aston Martin röportajında, "Takım, ben olmadan kazanırsa yine de çok gurur duyacağım."

"Bu süreçten ve projeye yaptığım katkıdan dolayı gurur duyacağım."

"Lance süper genç, süper yetenekli ve Dünya Şampiyonu olma ihtimali olan bir pilot. Onun bunu başardığını görmek ve direksiyon başında olsun ya da olmasın bunda bir rol oynamak benim için özel olacak." dedi.

Bu Alonso ve Stroll'ün takım arkadaşı oldukları ilk yıl olacak olsa da, Alonso Kanadalının ailesini çoktan tanıyor.

Lance Stroll, Aston Martin, talks to new team-mate Fernando Alonso, Aston Martin, as Pedro de la Rosa looks on

Fotoğraf: Mark Sutton