Alonso: "Stroll, Dünya Şampiyonu olabilir"

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Alonso yeni takım arkadaşı Stroll'un Dünya Şampiyonu olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

İspanyol pilot 2023 yılında, Aston Martin ile çok yıllık bir sözleşme imzalamasının ardından takım için yarışacak. Stroll ise babası Lawrence Stroll'ün sahibi olduğu takımla beşinci sezonuna giriyor.

Alonso henüz Formula 1'den emekli olmak istediğine dair bir işaret vermese de, Aston Martin'in ve Stroll'ün kendisi emekli olduktan sonra kazanmaya başlaması halinde de gurur duyacağını itiraf ediyor.

Alonso, Aston Martin röportajında, "Takım, ben olmadan kazanırsa yine de çok gurur duyacağım."

"Bu süreçten ve projeye yaptığım katkıdan dolayı gurur duyacağım."

"Lance süper genç, süper yetenekli ve Dünya Şampiyonu olma ihtimali olan bir pilot. Onun bunu başardığını görmek ve direksiyon başında olsun ya da olmasın bunda bir rol oynamak benim için özel olacak." dedi.

Bu Alonso ve Stroll'ün takım arkadaşı oldukları ilk yıl olacak olsa da, Alonso Kanadalının ailesini çoktan tanıyor.

Lance Stroll, Aston Martin, talks to new team-mate Fernando Alonso, Aston Martin, as Pedro de la Rosa looks on Fotoğraf: Mark Sutton

İki kez Dünya Şampiyonu, "Lance'i 11 yıldır tanıyorum."

"2012'de ben Ferrari'deyken tanıştık, o zaman Ferrari Akademisi'ndeydi. Babası Lawrence'ı da uzun yıllardır tanıyorum. O benim çok iyi bir arkadaşım."

"Birkaç kez Kanada'daki evlerine gittim, farklı sporlar yaptık ve birlikte vakit geçirdik." dedi.

Stroll, F1'de geçirdiği süre boyunca üç kez podyuma çıkmanın yanı sıra 2020 Türkiye Grand Prix'sinde ıslak koşullardaki sıralama seansında unutulmaz bir pole pozisyonu elde etti.

Alonso, 24 yaşındaki pilotun özellikle sert hava koşullarındaki performansından etkilendiğini itiraf ediyor.

İspanyol pilot, "Hızı ve yeteneği var. Bunu birçok kez gösterdi, özellikle de ıslak zeminde."

"Lance'in Türkiye'deki pole pozisyonunu ve ıslak zemindeki diğer mükemmel performanslarından bazılarını hatırlıyorum; zor koşullarda bu seviyede performans göstermek için araçta özel bir hissiyata sahip olmanız gerekir." dedi.