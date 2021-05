Alonso: "Stratejimiz iyimserdi fakat 10. sırayı korumak istedik"

Fernando Alonso, cumartesi günü her iki araçla da sıralama turlarında son bölüme kalmayı başarmalarının ardından yarış için umutlu görünüyordu.

Ancak sonunda sıralama turlarındaki hızlarını yarışa yansıtamadılar ve tek pit stop stratejisiyle finiş görmeye çalışınca ilk onun dışına düştüler.

Son bölümdeki pit stopun ardından 17. olan Alonso, kendileri adına zor bir yarış olduğunu kabul etti.

Yarıştan keyif alıp almadığı sorusuna Alonso, "Denedim ve evet, eğlenceliydi fakat zordu. Çünkü arkadan başladığınız vakit, her zaman biriyle savaşıyorsunuz ve bu da hem lastiklerinize hem de stratejinize zarar veren bir şey."

"Sonrasında tek pit stop stratejisiyle beraber farklı bir şey denedik ve yarıştan sonra sonuçlara baktığınızda belki de çok iyimser bir fikirdi, ancak 10. sırayı ve bu puanları korumak istedik. Bunu yapmaya da yakındık. Bitime beş tur kala oradaydık, 10. sıradaydık fakat artık insanları arkada tutacak tempom kalmamıştı ve pozisyon kaybetmeye başladık." dedi.

Alonso, bitmiş lastikleriyle yerini korumaya çalışırken Lance Stroll'le yan yana geldi ve Stroll pist dışına taştı.

Orada ne olduğu sorusuna Alonso, "Sanırım her ikimiz de oldukça geç fren yaptık ve bu olayın pek de önemli olduğunu düşünmüyorum. Her ikimiz de puan barajının dışındayız ve bu yüzden sanırım hiçbir şey olmayacak. Ancak bunlar iyi savaşlardı ve çok eğlendim, gerçekten eğlendim."

"Sonuçlar beni hayal kırıklığına uğrattı çünkü puan alamadım ve Alpine çok rekabetçiydi... Bu hafta sonundan sadece birkaç puanla ayrılmak belki de en iyi sonuç değil, fakat Monako'da tekrar deneyeceğiz." cevabını verdi.

Esteban Ocon ise büyük umutlarla başladığı yarıştan dokuzunculukla ayrıldı ve az daha bu pozisyonu Pierre Gasly'e kaybediyordu.

Yarışın zorluğu sorulduğunda Ocon, "Gerçekten zordu, sanırım yarış boyunca göz önünde bulundurmamız gereken epey şey vardı. Fakat bugün Ferrari kadar hızlı değildik ve McLaren'a da ayak uyduramadık. Haliyle sıralama turlarındaki kadar rekabetçi değildik."

"Yine de genel anlamda bizim için olumlu bir hafta sonu olduğu görüşündeyim, burada birkaç puan almayı başardık. Geçen yıl her iki araçla da puan barajının dışındaydık. Bu yıl dokuzuncu olduk ve puan almayı başardık. Elbette sonuç harika değil, ama bunu kabulleneceğiz." dedi.

Monako sorulduğunda Ocon, "Monako'ya geri dönmek heyecan verici olacak. 2019'daki yarış kaçırdım ve 2020'de yarış yapılmadı. Yani oraya geri dönecek olmak harika." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Esteban Ocon, Alpine A521, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and the remainder of the field at the start

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images