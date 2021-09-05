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Önceki / Zandvoort’un dar pit yolu Hollanda GP için güvenlik sorunları teşkil ediyor
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Alonso: "Strateji sürprizleri, heyecanlı bir Hollanda GP olmasını sağlayabilir"

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Fernando Alonso, birçok takımın lastik ömrü konusunda yeteri kadar veri toplayamaması nedeniyle Hollanda GP'de stratejik açıdan sürprizlerin olabileceğini ve bunun heyecanlı bir yarışa sahne olabileceğini söyledi.

Alonso: "Strateji sürprizleri, heyecanlı bir Hollanda GP olmasını sağlayabilir"

Cuma ve cumartesi günkü antrenman seansları, farklı olaylar nedeniyle kırmızı bayraklarla durduruldu ve hemen hemen hiç kimse lastikleri anlayacak kadar uzun sürüşler yapamadı.

Bu, özellikle yumuşak lastiklerin yarışın başında ne kadar dayanacağı konusunda büyük bir belirsizlik olmasına neden olacak.

Bunların dışında Zandvoort pistinde geçişin zor olması ve pit yolundaki hız limitinin normalden daha düşük olması nedeniyle takımlar büyük ihtimalle 2 pit stop yapmaktan kaçınmak isteyecek.

Alonso, yarışa ilk 10 dışından başlayıp daha sert lastiklerle başlama fırsatı olacak pilotların avantajlı olacağını düşünüyor.

Alonso, "Serbest lastik seçecek pilotlar, stratejik açıdan fayda sağlayabilirler çünkü burası antrenmanlarda lastiklerle 15-20 turdan fazla tur atamadığımız bir yarış oldu."

"Strateji açısından ilk defa böyle bir stres olacak. Bu yüzden sürprizler olabilir ve belki de bundan zarar görebiliriz."

"Ancak diğer taraftan, güvenlik aracı ihtimali oldukça yüksek olacak. Hafta sonu boyunca sarı bayraklar, güvenlik araçları ve kırmızı bayraklarla bunu gördük. Bu açıdan şanslı da olmamız gerekiyor."

"Belki de pit stop planladığınız anda güvenlik aracına denk gelebilirsiniz ve böylece serbest bir pit stop yapabilirsiniz. Ya da tam tersi olabilir. Siz pit stop yaptıktan 3 tur sonra güvenlik aracı girebilir ve başkaları serbest bir pit stop yapıp zaman kazanarak sizi geçebilir."

"Yani kontrol edemeyeceğimiz bir rastgelelik olacak. Göreceğiz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bu sene ilk defa sıralamalarda 2. seansta elenen McLaren pilotu Lando Norris de pistin hatayı cezalandırıcı yapısı nedeniyle kaos olabileceğini düşünüyor.

Yarışa 13. sıradan başlayacak olan Norris, "Gerçekten gridin önüne yakın bir yer harici bir yerde olmak istemezsiniz. Bu yüzden zorlu bir yarış olacak ancak herkes için durum aynı. Ayrıca birkaç sıra pozisyon kazanma açısından da fırsat olacak." dedi.

Pole pozisyonundan başlayacak olan Max Verstappen dahi kolay bir yarış olmasını beklemediğini söyledi.

Verstappen, "Burada geçiş yapmak hâlâ çok zor. Sıralamalarda dahi herkes önündekiyle fark açmaya çalışıyordu. Burası, hava koridoru bulmaya çalıştığınız diğer pistler gibi değil."

"Zor olacağını düşünüyorum ancak aynı zamanda yüksek hızlı virajlar nedeniyle lastikler üzerinde de zorlayıcı olacak. Bu açıdan düz bir yarış olmayacak. Çok fazla tur var ancak önde olmak önemli." dedi.

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Zandvoort’un dar pit yolu Hollanda GP için güvenlik sorunları teşkil ediyor

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Zandvoort’un dar pit yolu Hollanda GP için güvenlik sorunları teşkil ediyor
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